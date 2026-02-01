Мирный житель пострадал при атаке дрона в Белгородской области

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 23 0

FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Червона Дибровка.

Мужчина пострадал при атаке дрона в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Червона Дибровка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

По словам главы региона, FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. В результате атаки водитель получил баротравму и множественные осколочные ранения лица. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в областную клиническую больницу.

Губернатор также уточнил, что кабина транспортного средства была полностью уничтожена огнем. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Белгороде в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница. Женщину госпитализировали с баротравмой и осколочными ранениями.

В результате обстрела также были повреждены два автомобиля, находившиеся вблизи места происшествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 февр
Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский дрон над территорией России
31 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 26 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами
28 янв
Четыре дома в Краснодарском крае повреждены в результате атаки дронов ВСУ
26 янв
Три дома повреждены в результате атаки дрона боевиков ВСУ в Краснодарском крае
25 янв
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
25 янв
Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских дрона над российскими регионами
24 янв
Силы ПВО России поразили 75 украинских беспилотников за ночь
23 янв
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель
23 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 дронов ВСУ над российскими регионами
23 янв
В Пензе начался пожар на нефтебазе после атаки дронов ВСУ
-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:18
«Надо жить дальше»: как Лариса Долина перенесла скандал с квартирой Лурье
22:52
Мирный житель пострадал при атаке дрона в Белгородской области
22:31
«Было непросто»: уголовное дело возбуждено после инцидента на концерте Долиной
22:13
«Что хочу, то и делаю»: Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье
22:00
Религия и насилие: убивший мать отец 18 лет убеждал детей, что она покончила с собой
21:49
Трамп выразил надежду на достижение соглашения с Ираном

Сейчас читают

«Мы могли бы сделать лучше»: как понять, что партнеру не нравятся ваши поцелуи
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Киви каждый день: чем полезен фрукт и можно ли есть его кожуру
Религия и насилие: убивший мать отец 18 лет убеждал детей, что она покончила с собой

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео