Мирный житель пострадал при атаке дрона в Белгородской области
FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Червона Дибровка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Червона Дибровка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.
По словам главы региона, FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. В результате атаки водитель получил баротравму и множественные осколочные ранения лица. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в областную клиническую больницу.
Губернатор также уточнил, что кабина транспортного средства была полностью уничтожена огнем. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Белгороде в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница. Женщину госпитализировали с баротравмой и осколочными ранениями.
В результате обстрела также были повреждены два автомобиля, находившиеся вблизи места происшествия.
