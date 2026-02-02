В ходе уничтожения противника военнослужащие группировки войск «Запад» ежедневно применяют различные ударные беспилотные летательные аппараты.
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Операторы БпЛА самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем в составе отдельной бригады специального назначения группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации с живой силой ВСУ на краснолиманском направлении СВО.
В ходе воздушной разведки было выявлено скопление живой силы ВСУ в одном из зданий, использовавшееся противником для переброски подкреплений. Объект был взят под непрерывное наблюдение.
После точного определения координат и подтверждения цели расчет осуществил подготовку и пуск ударного беспилотного летательного аппарата «Молния-2», оснащенного осколочно-фугасной боевой частью.
Оператор, управляя беспилотником, вывел его на цель, преодолев зону действия вражеских средств РЭБ и пункты воздушного наблюдения. Ударный беспилотник поразил пункт временной дислокации в момент скопления там личного состава противника, что привело к его уничтожению.
Данные действия позволили создать условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Запад».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
