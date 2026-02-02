Наши «Молнии» бьют ВСУ на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 48 0

В ходе уничтожения противника военнослужащие группировки войск «Запад» ежедневно применяют различные ударные беспилотные летательные аппараты.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Операторы БпЛА самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем в составе отдельной бригады специального назначения группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации с живой силой ВСУ на краснолиманском направлении СВО.

В ходе воздушной разведки было выявлено скопление живой силы ВСУ в одном из зданий, использовавшееся противником для переброски подкреплений. Объект был взят под непрерывное наблюдение.

После точного определения координат и подтверждения цели расчет осуществил подготовку и пуск ударного беспилотного летательного аппарата «Молния-2», оснащенного осколочно-фугасной боевой частью.

Оператор, управляя беспилотником, вывел его на цель, преодолев зону действия вражеских средств РЭБ и пункты воздушного наблюдения. Ударный беспилотник поразил пункт временной дислокации в момент скопления там личного состава противника, что привело к его уничтожению.

Данные действия позволили создать условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Запад».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
1 февр
Сводка с фронта: ВС РФ освободили 9 населенных пунктов за неделю
31 янв
Российские военные освободили Петровку в Запорожской области и Торецкое в ДНР
31 янв
«Ланцет» ВС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
30 янв
Киев до сих пор удерживает в плену 12 жителей Курской области
30 янв
Российская артиллерия уничтожила блиндаж боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
29 янв
Разнесли пункт управления дронами ВСУ залпом из пушки «Гиацинт-Б». Лучшее видео из зоны СВО
28 янв
Беспилотник «Молния-2» ударил по снайперам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 янв
Российская армия освободила Купянск-Узловой и Новояковлевку в зоне СВО
27 янв
Опорник боевиков ВСУ снесен огнем из пушки М-46. Лучшее видео из зоны СВО
26 янв
Готовы бить с километра — тренировка минометчиков ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
-21° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Работа «Гиацинтов» на харьковском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
6:35
«Роскачество» обнаружило кишечную палочку в растительных котлетах
6:10
Наши «Молнии» бьют ВСУ на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака
5:39
Возраст — не препятствие: Наталья Рудова не собирается отказываться от вечеринок
5:03
Продуктивность против трудоголизма: кто может потерять работу в 2026 году

Сейчас читают

Возраст — не препятствие: Наталья Рудова не собирается отказываться от вечеринок
«Квартиру выкуплю»: неожиданный поворот в жилищном вопросе Долиной
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Воспоминания могут быть выдумкой: почему прошлого не существует

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео