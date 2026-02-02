Собянин: началась акция по сбору подарков для бойцов СВО к 23 Февраля

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 47 0

Москвичи могут передать подарки участникам специальной военной операции в 50 пунктов приема, которые находятся в городских штабах по сбору гуманитарной помощи.

Фото: 5-tv.ru

Тема:
День защитника Отечества

В Москве началась акция по сбору подарков для бойцов специальной военной операции (СВО) ко Дню защитника Отечества, она продлится до 23 февраля. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Москвичи и столичные организации могут передать средства личной гигиены, перчатки, термобелье, кондитерские изделия и многое другое, отправить открытки с добрыми пожеланиями», — написал Мэр Москвы.

По всей столице работает более 50 пунктов приема подарков. Они находятся в штабах по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает», в павильонах «Фабрика подарков» на фестивальных площадках «Московских сезонов», организованных в рамках проекта «Зима в Москве», а также в волонтерских окружных центрах «Доброе место».

В этом году к акции впервые присоединились фирменные магазины проекта «Сделано в Москве». Они расположены в районных центрах «Место встречи»: «Бирюсинке», «Байконуре», «Ангаре» и «Марсе». В них можно принести уже заготовленные подарки или приобрести необходимое прямо на месте.

Волонтеры столицы принимают, бережно упаковывают и отправляют все собранное военнослужащим.

Тема:
День защитника Отечества
31 янв
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в конце февраля
24 февр
Поздравляют даже по домофону: мужчин в Петербурге ждал приятный сюрприз на 23 февраля
23 февр
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
23 февр
Путин вручил «Золотую Звезду» одолевшему боевика ВСУ в ножевом бою штурмовику
23 февр
Путин заявил об отважной борьбе участников СВО за мир и будущее народа России
23 февр
«Россия — страна героев»: Матвиенко заявила о превосходстве армии РФ
23 февр
Как 23 февраля стал мужским: история и традиции Дня защитника Отечества
23 февр
«Мы едины»: как бойцы СВО достойно продолжают ратные традиции ветеранов ВОВ
23 февр
«О победе»: рэпер SТ выпустил песню ко Дню защитника Отечества
23 февр
Космонавты МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества
-21° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:34
Голливуд в шоке: документальный фильм Мелании Трамп побил кассовый рекорд десятилетия
11:20
В Крыму предотвратили теракт в административном здании УФСБ
11:09
Имя актера Леонардо ДиКаприо обнаружено в «файлах Эпштейна»
10:54
Прошло 20 лет, а филлер остался: МРТ разрушила миф косметологии
10:39
«Какой же позор!» — Олимпийские игры в Италии оказались под угрозой срыва
10:24
Собянин: началась акция по сбору подарков для бойцов СВО к 23 Февраля

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Мода громче музыки: самые эффектные образы на «Грэмми-2026»
Музыкальная премия «Грэмми-2026» — главные звезды и победители
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео