ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу
Серьезные повреждения зафиксировали на инфраструктурном объекте.
Фото: © РИА Новости/ Антон Вергун
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил губернатор Болгарской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, пострадавших нет. Однако серьезные повреждения зафиксировали на инфраструктурном объекте, как уточнил Гладков.
К тому же он отметил, что все оперативные службы продолжают работу на местах атаки последователей киевского режима. Информация о последствиях произошедшего уточняется.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, в приграничье Белгородской области из-за атак ВСУ с начала года погиб 21 человек. Эти данные зафиксировали за первый месяц 2026 года. Как уточнялось, данное количество жертв действий украинских боевиков за обозначенный период превысило показатели прошлого года в десять раз.
Боевики ВСУ обстреливают приграничные российские территории с начала проведения специальной военной операции на Украине, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.
