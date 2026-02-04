Расчет «Мста-б» громит ВСУ на правобережье Днепра. Лучшее видео из зоны СВО

София Головизнина
София Головизнина Журналист 30 0

С приходом холодов и выпадением снежного покрова в Херсонской области приходится тщательнее маскировать собственные следы.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Артиллерийские расчёты 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно наносят огневое поражение ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Расчет 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» круглосуточно ведёт боевую работу, поражая бронетехнику, огневые точки, живую силу, а также опорные пункты и оборонительные укрепления ВСУ.

«Работы хватает, держим оборону, держим свой участок фронта. Задача – не допускать приближения противника к этому берегу. Разведка выявляет цели, мы по ним работаем», – рассказал командир орудия с позывным «Кавказ».

С приходом холодов и выпадением снежного покрова в Херсонской области расчётам приходится тщательнее маскировать собственные следы, а также регулярно обновлять маскировку орудия.

Взаимодействуя с разведывательными подразделениями и подразделениями войск беспилотных систем (ВБпС), артиллеристы ведут огонь по навесной траектории. Корректировку огня орудий и фиксацию поражения целей в режиме реального времени осуществляют операторы БпЛА, что позволяет уничтожить противника с минимальным расходом боеприпасов.

Расчёту поступила команда по нанесению огневого поражения по пункту временной дислокации (ПВД) и наблюдательному пункту (НП) противника на правом берегу Днепра. После первого пристрелочного выстрела и получения корректировки от подразделения ВБпС расчет орудия точными попаданиями уничтожил ПВД и НП ВСУ вместе с находившимся в них личным составом противника.

Кадры объективного контроля зафиксировали поражение целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
