Сигнал из Европы: сыну пропавших Усольцевых позвонили из Испании

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 69 0

Надежда на обнаружение семьи не угасает.

Что известно о пропаже Усольцевых — новые подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Арсений Самойленко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Сын пропавших Усольцевых рассказал, что ему позвонили из Испании

Сын пропавшей без вести Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал о получении подозрительного телефонного звонка из Испании. Вызов поступил ему после инцидента в Красноярском крае. Об этом он рассказал в эфире федерального канала. 

По словам молодого человека, ситуация произошла в тот момент, когда он занимался сменой своего мобильного устройства. Баталов пояснил, что данный вызов мог быть техническим подтверждением номера.

Он предпринял попытку связаться с абонентом, однако выяснилось, что использованный номер является одноразовым.

Отвечая на вопросы экспертов в студии, Даниил подчеркнул, что ему хотелось бы верить в связь этого звонка с исчезновением его семьи. Однако, по его словам, он трезво оценивает ситуацию и понимает малую вероятность такого совпадения.

Трагические события в окрестностях поселка Кутурчин начались 28 сентября 2025 года, когда семья Усольцевых перестала выходить на связь. Региональное управление МВД уточнило, что супруги и их пятилетняя дочь бесследно исчезли во время похода в сторону горы Буратинка.

По факту пропажи людей правоохранительными органами было инициировано уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. Однако основной гипотезой следствия остается несчастный случай в условиях дикой природы.

Широкомасштабная поисковая операция велась до середины октября, после чего спасатели перешли к выполнению точечных проверок местности.

В настоящее время поисковыми мероприятиями занимаются исключительно профильные специалисты и аттестованные сотрудники МЧС, обследующие труднодоступные участки маршрута.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
1 февр
Повторные поиски пропавших Усольцевых не принесли результатов
1 февр
Пропали без следа в тайге: когда семью Усольцевых признают погибшими
30 янв
Надежда против тревоги: куда пропала семья Усольцевых — главные версии
30 янв
Пропавших Усольцевых будут искать в подвалах и выгребных ямах поселка Кутурчин
30 янв
Снова в тайгу: в Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
24 янв
Доброволец рассказала о дальнейших планах поиска семьи Усольцевых
20 янв
Сошел с ума? Версия об убийстве Усольцевым семьи находит подтверждение
18 янв
Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года
16 янв
Фамилицид: друг пропавшего Усольцева настаивает на кровавой версии исчезновения семьи
12 янв
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых
-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:19
Мифические нормы: как часто парам нужно заниматься сексом
13:59
Кошачий язык: как понять, что питомец вас ненавидит
13:50
Смертельная инфекция: младенец умер из-за того, что его мать пила молоко
13:40
Мужчина скормил пятилетнюю девочку аллигаторам и дважды избежал смертной казни
13:33
«Это очень тяжело»: Анна Пересильд об оценке себя на экране
13:28
Покупает сам у себя: Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $800 млрд

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Пропавшего подростка нашли мертвым в ХМАО
Трое подростков пострадали при пожаре в красноярской школе
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео