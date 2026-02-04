Полтора метра снега: аномальные снегопады унесли жизни десятков людей в Японии
Сильнее всего стихия ударила по северу страны.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Jia Haocheng
Аномальные снегопады унесли жизни десятков людей в Японии
Аномальные снегопады в Японии стали причиной гибели уже как минимум 35 человек. Сильнее всего стихия ударила по северу страны, число пострадавших от непогоды там достигло уже двухсот человек.
Выпало рекордное за почти полвека количество снега. В некоторых районах высота сугробов превышает полтора метра, выбираться из дома жителям приходится через коридоры. Коммунальные службы не справляются. На помощь им власти направили военных.
Междугородние трассы парализованы, а школы временно закрыты. Власти призывают жителей не выходить из дома без необходимости. В одной из префектур попытка местных пенсионеров расчистить дворы своими силами обернулась трагедией. Во время уборки снега с крыш несколько человек сорвались и разбились насмерть.
