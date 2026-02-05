Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» поддержали огнем штурмовые группы дивизии и уничтожили пункт управления подразделения ВСУ в лесополосе на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе наступательных действий операторы подразделения беспилотных систем группировки войск «Центр» доложили об обнаружении замаскированного блиндажа в лесополосе. Далее артиллерийский расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» получил установки для стрельбы, с помощью детекторов дронов убедился в безопасности, чтобы начать выполнение боевой задачи, размаскировал орудие и огнем 152-мм осколочно-фугасными снарядами успешно поразил выявленную цель. После уничтожения блиндажа с управлением подразделения, штурмовые группы дивизии смогли выбить солдат ВСУ из укрепленного опорного пункта и занять более выгодные рубежи по переднему краю.

Стрельба велась по позициям противника на дистанции более 24 км.

Артиллерийские расчеты 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» ежедневно выполняют огневые задачи по поддержке действий штурмовых подразделений и уничтожению различных целей противника на Красноармейском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

