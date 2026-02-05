Пять человек пострадали при ударе ВСУ по многоэтажке в ЛНР

Пять человек, в том числе трое детей, ранены в результате атаки Вооруженных сил Украины на многоквартирный дом в Ровеньках в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Самому маленькому из пострадавших детей пять месяцев, еще двум — семь и три года, отметил глава региона. Раненых госпитализировали, с ними работают врачи.

Пасечник подчеркнул, что сотрудники регионального СК РФ фиксируют все преступления украинских боевиков. Глава региона поручил городским властям оказать помощь местным жителям в восстановлении стекол и утеплении дома.

«Раненым взрослым и деткам желаю скорейшего выздоровления!» — добавил глава ЛНР.

После начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, субъекты Российской Федерации регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины. При этом применяются не только беспилотники, но и ракетные удары, направленные на приграничные районы страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ 1 февраля 2026 года обстреляли Белгород.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.