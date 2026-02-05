Пять человек пострадали при ударе ВСУ по многоэтажке в ЛНР

Самый маленький из раненых — пятимесячный младенец.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пять человек, в том числе трое детей, ранены в результате атаки Вооруженных сил Украины на многоквартирный дом в Ровеньках в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Самому маленькому из пострадавших детей пять месяцев, еще двум — семь и три года, отметил глава региона. Раненых госпитализировали, с ними работают врачи.
Пасечник подчеркнул, что сотрудники регионального СК РФ фиксируют все преступления украинских боевиков. Глава региона поручил городским властям оказать помощь местным жителям в восстановлении стекол и утеплении дома.
«Раненым взрослым и деткам желаю скорейшего выздоровления!» — добавил глава ЛНР.
После начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, субъекты Российской Федерации регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины. При этом применяются не только беспилотники, но и ракетные удары, направленные на приграничные районы страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ 1 февраля 2026 года обстреляли Белгород.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 5 февр
- «Гиацинт-Б» поддержал огнем штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 февр
- «Скат-350М» напал на противника с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 февр
- ВС РФ освободили Староукраинку в Запорожской области и Степановку в ДНР
- 4 февр
- «Панцирь-С» на круглосуточном контроле. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 февр
- Расчет «Мста-б» громит ВСУ на правобережье Днепра. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 февр
- Операторы FPV-дронов сорвали две попытки ротации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 февр
- «Грады» непрерывно бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 февр
- Охота на высоте: как работают мобильные противодроновые группы
- 2 февр
- Штурмовики отряда «Буран» раскрыли секреты своей тактики
- 2 февр
- Наши «Молнии» бьют ВСУ на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
85%
Нашли ошибку?