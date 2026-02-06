Любовь длиною в жизнь: Гитану Леонтенко похоронили в Москве

Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив

Она обрела покой на Преображенском кладбище — там же, где в 2017 году был похоронен Алексей Баталов.

Где похоронили Гитану Леонтенко

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru/ТАСС

Тема:
Гитана Леонтенко

Гитану Леонтенко похоронили в Москве

Цирковую артистку Гитану Леонтенко похоронили на Преображенском кладбище в Москве. Корреспондент 5-tv.ru делится кадрами с места событий. 

На Преображенском кладбище в 2017 году был похоронен супруг Леонтенко. Вместе артисты прожили 54 года. Их первая встреча произошла в 1953 году. В то время юная, 18-летня Гитана приехала на гастроли вместе с труппой, а он был занят съемками в одном из своих ранних кинопроектов. Оба остановились в гостинице «Европейская» — именно там между ними вспыхнули чувства.

Однако откровенность далась актеру не сразу: лишь на 11-й день он решился сказать, что состоит в браке. После этого им пришлось расстаться на несколько лет. За время разлуки он успел развестись, а Леонтенко пережила роман с актером Сергеем Гурзо.

Спустя годы актер сам разыскал цирковую артистку и сумел убедить ее попробовать начать все заново. Позже он не раз признавался, что гордился своей женой и считал, что именно рядом с ней нашел то самое, выстраданное счастье.

