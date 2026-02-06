Атака FPV-дронов из засады. Лучшее видео из зоны СВО

София Головизнина
Оператор ювелирно приземлил «птичку».

Спецоперация

Обеспечивая поддержку наступающим подразделениям, операторы FPV-дронов войск беспилотных систем отряда «БАРС-31» Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск продолжают уничтожать автомобильную технику и живую силу ВСУ на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции.

Действуя в режиме атаки из засады, один из FPV-дронов добровольческого отряда нанес удар по украинскому боевику, пытавшемуся пересечь автомобильную трассу.

Также расчеты FPV-дронов поразили два украинских грузовых автомобиля «Урал». Один из них до верха был набит имуществом, которое средь бела дня вез на позиции ВСУ. Грузовик по очереди атаковали два беспилотных летательных аппарата. В результате точных ударов машина с имуществом полностью сгорела.

Второй «Урал» в ночное время перевозил в интересах ВСУ значительное количество боеприпасов. Но темнота не помогла противнику. Оператор FPV-дрона ювелирно приземлил «птичку» прямо в кузов грузовика. Попадание вызвало детонацию боеприпасов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

