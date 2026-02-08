Лариса Долина кардинально сменит имидж после скандала с квартирой
Инцидент с мошенничеством изменил жизнь артистки навсегда, утверждает представитель певицы.
Фото: www.globallookpress.com/Seleznev Pavel
Лариса Долина готовит перезагрузку карьеры и внешности
Народная артистка РФ Лариса Долина после скандальной продажи квартиры в Хамовниках готовится к полной перезагрузке своего образа и карьеры. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин в интервью изданию StarHit.
«Эта ситуация кардинально изменила не только внешность Ларисы Долиной, но и всю ее жизнь», — отметил представитель певицы.
По словам Пудовкина, изменения коснутся как имиджа артистки, так и подхода к созданию музыки.
«Точно могу сказать: будет другой образ, другой стиль, другой формат», — сказал он.
Поклонники предполагают, что для нового образа Лариса Долина может решиться даже на короткую стрижку.
На этой неделе певица снова оказалась в центре внимания. Мошенники опубликовали записи разговоров, где артистка якобы спорит с сотрудниками банка, убеждавшими ее не снимать деньги со счетов.
Ранее 5-tv.ru писал, что поддержка поклонников и коллег помогла народной артистке РФ Ларисе Долиной восстановить свою жизнь и карьеру после череды скандалов.
