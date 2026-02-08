Лариса Долина кардинально сменит имидж после скандала с квартирой

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 11 0

Инцидент с мошенничеством изменил жизнь артистки навсегда, утверждает представитель певицы.

Как изменится Лариса Долина в 2026 году

Фото: www.globallookpress.com/Seleznev Pavel

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Лариса Долина готовит перезагрузку карьеры и внешности

Народная артистка РФ Лариса Долина после скандальной продажи квартиры в Хамовниках готовится к полной перезагрузке своего образа и карьеры. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин в интервью изданию StarHit.

«Эта ситуация кардинально изменила не только внешность Ларисы Долиной, но и всю ее жизнь», — отметил представитель певицы.

По словам Пудовкина, изменения коснутся как имиджа артистки, так и подхода к созданию музыки.

«Точно могу сказать: будет другой образ, другой стиль, другой формат», — сказал он.

Поклонники предполагают, что для нового образа Лариса Долина может решиться даже на короткую стрижку.

На этой неделе певица снова оказалась в центре внимания. Мошенники опубликовали записи разговоров, где артистка якобы спорит с сотрудниками банка, убеждавшими ее не снимать деньги со счетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что поддержка поклонников и коллег помогла народной артистке РФ Ларисе Долиной восстановить свою жизнь и карьеру после череды скандалов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Скандал с квартирой Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

