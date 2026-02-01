«Надо жить дальше»: как Лариса Долина перенесла скандал с квартирой Лурье

Певица Долина пережила скандал с квартирой благодаря сильному характеру

Народная артистка РФ Лариса Долина — женщина с сильным характером и верой в лучшее. Именно это помогло ей справиться с волной ненависти, хлынувшей на фоне скандала с продажей квартиры в Хамовниках. На протяжении многих месяцев, пока шли разбирательства, певицу поносили и пользователи соцсетей, и знаменитые коллеги, не выбиравшие выражений в комментариях. Но она знала, что жизнь полосатая, и темные времена рано или поздно заканчиваются.

«Самое главное в жизни — это здоровье твое и здоровье близких. Все остальное можно пережить. И все изменяется — все зависит от человека. Если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверно, умерла после всего этого. Потому что пережить все это — это надо иметь очень сильный характер. А еще и веру в то, что все наладится», — сказала Долина корреспонденту 5-tv.ru на своем юбилейном концерте «Юбилей в кругу друзей».

Исполнительница подчеркнула, что чувствовала не только злобу злопыхателей, но и поддержку. Несмотря на спорную ситуацию, на публикацию каждой детали судебных разбирательств, связанных с той сделкой, нашлось много людей, сказавших свое доброе слово.

«Хороших людей больше, чем тех, кто желал мне зла и хоронил меня вместе с моими детьми. Хороших людей больше, они меня очень сильно поддерживали, так же, как поддерживали многие коллеги. Это мне дало сил тоже. Надо жить дальше», — заключила звезда.

Летом 2024 года Лариса Долина продала Полине Лурье свою квартиру за 112 миллионов рублей. Вскоре после заключения сделки она заявила, что действовала под давлением мошенников, прибравших к рукам полученную сумму и другие накопления. Артистка обратилась в суд и успешно оспорила сделку. Но защита Лурье, которая осталась и без жилья, и без денег, не сдалась и дошла до Верховного суда.

Верховный суд 16 декабря признал собственницей квартиры в Хамовниках Полину Лурье и отменил все предыдущие решения. 25 декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении певицы, а также постановил снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Решение вступило в силу незамедлительно. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января с помощью судебных приставов и полиции.

Жизнь народной артистки действительно налаживается. Скандал повлиял не только на частную жизнь, но и на карьеру — у звезды отменились более десяти концертов. Но первое в 2026 году большое шоу «Юбилей в кругу друзей» прошло успешно — аншлаг и море цветов. За несколько дней до этого она дала камерное выступление в столичном музыкальном баре Petter.

