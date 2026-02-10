ВСУ лишились заранее подготовленных позиций, что осложнило удержание занимаемого рубежа.
Т-80БВ морпехов уничтожил укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении зоны СВО
Экипаж танка Т-80БВ 55-й дивизии морской пехоты, действующей в составе группировки войск «Центр», уничтожил укрепленные позиции Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении зоны спецоперации.
Получив целеуказание от дроноводов-разведчиков, танкисты выдвинулись в заданный район и нанесли удар по выявленным целям. Огонь вели с нескольких позиций, в том числе прямой наводкой.
В результате удара удалось уничтожить опорные пункты, блиндажи, огневые точки и живую силу боевиков. Действия экипажа морской пехоты лишили ВСУ заранее подготовленных позиций на этом участке, что осложнило удержание занимаемого рубежа.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
