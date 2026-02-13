Артиллерия морской пехоты уничтожила укрепления ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» из состава морской пехоты группировки войск «Центр» поразил укрепленные рубежи и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении.

Морпехи-дроноводы зафиксировали перемещение боевиков с помощью разведывательного беспилотника. При дополнительной разведке выявили оборудованные позиции со скоплением украинских военных.

После получения координат цели артиллеристы выдвинулись в район выполнения задачи, развернули установку, навели ее на цель и открыли огонь. Корректировали стрельбу и зафиксировали поражение с помощью разведывательных дронов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

