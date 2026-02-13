Имена нашли в файлах? Что связывает Эпштейна и пропавших Усольцевых

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Теории заговора утверждают, что финансист и семья могут быть живы.

Эпштейн жив или мертв — файлы и преступления

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

RT: пропавший Сергей Усольцев косвенно связан с финансистом Эпштейном

Пропавший в Красноярском крае предприниматель Сергей Усольцев имел косвенное отношение к деятельности осужденного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает RT.

В 1998 году скандально известный бизнесмен из США посещал закрытый город Саров, где изучал перспективы инвестирования в российские наукограды в рамках американской госпрограммы.

В Железногорске аналогичным направлением руководил именно Усольцев. Взаимодействие с американской стороной он осуществлял через созданную в 1999 году компанию «Международный центр развития — Железногорск».

Сообщается, что эта деятельность позволила привлечь в город инвестиции на несколько миллионов долларов.

Исчезновение семьи

Трагедия с семьей Усольцевых произошла 28 сентября 2025 года. Предприниматель, его супруга и пятилетняя дочь отправились в поход к горе Буратинка в районе поселка Кутурчин и не вернулись.

Официально о пропаже людей региональное МВД сообщило 2 октября. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Основной версией правоохранительных органов считается несчастный случай. Тем не менее поиски продолжались длительное время. После завершения активной фазы в октябре спасательные службы вернулись к обследованию территории в конце января.

Эпштейн жив

По официальной версии, Эпштейн покончил с собой 10 августа 2019 года в своей тюремной камере.

Однако в феврале 2026 года из-за публикации файлов, связанных с делом финансиста, появилась новая теория заговора. Поводом стали сообщения об активности игрового аккаунта в Fortnite, который пользователи связывают с его именем.

Речь идет о профиле с ником littlestjeffi. По данным сторонних трекеров, аккаунт якобы проявлял активность после 2019 года, в том числе с IP-адресов, относящихся к Израилю. Эти сведения быстро разошлись по соцсетям и форумам, породив волну обсуждений.

Как утверждают пользователи сети, в обновленных материалах по делу Эпштейна упоминалась возможная связь этого юзернейма с финансистом через цифровые следы — в частности, подписки на YouTube и другие онлайн-активности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
9 февр
Поиски Усольцевых возобновляли в рамках расследования уголовного дела
4 февр
Сигнал из Европы: сыну пропавших Усольцевых позвонили из Испании
1 февр
Повторные поиски пропавших Усольцевых не принесли результатов
1 февр
Пропали без следа в тайге: когда семью Усольцевых признают погибшими
30 янв
Надежда против тревоги: куда пропала семья Усольцевых — главные версии
30 янв
Пропавших Усольцевых будут искать в подвалах и выгребных ямах поселка Кутурчин
30 янв
Снова в тайгу: в Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
24 янв
Доброволец рассказала о дальнейших планах поиска семьи Усольцевых
20 янв
Сошел с ума? Версия об убийстве Усольцевым семьи находит подтверждение
18 янв
Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года
Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

