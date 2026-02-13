Имена нашли в файлах? Что связывает Эпштейна и пропавших Усольцевых

RT: пропавший Сергей Усольцев косвенно связан с финансистом Эпштейном

Пропавший в Красноярском крае предприниматель Сергей Усольцев имел косвенное отношение к деятельности осужденного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает RT.

В 1998 году скандально известный бизнесмен из США посещал закрытый город Саров, где изучал перспективы инвестирования в российские наукограды в рамках американской госпрограммы.

В Железногорске аналогичным направлением руководил именно Усольцев. Взаимодействие с американской стороной он осуществлял через созданную в 1999 году компанию «Международный центр развития — Железногорск».

Сообщается, что эта деятельность позволила привлечь в город инвестиции на несколько миллионов долларов.

Исчезновение семьи

Трагедия с семьей Усольцевых произошла 28 сентября 2025 года. Предприниматель, его супруга и пятилетняя дочь отправились в поход к горе Буратинка в районе поселка Кутурчин и не вернулись.

Официально о пропаже людей региональное МВД сообщило 2 октября. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Основной версией правоохранительных органов считается несчастный случай. Тем не менее поиски продолжались длительное время. После завершения активной фазы в октябре спасательные службы вернулись к обследованию территории в конце января.

Эпштейн жив

По официальной версии, Эпштейн покончил с собой 10 августа 2019 года в своей тюремной камере.

Однако в феврале 2026 года из-за публикации файлов, связанных с делом финансиста, появилась новая теория заговора. Поводом стали сообщения об активности игрового аккаунта в Fortnite, который пользователи связывают с его именем.

Речь идет о профиле с ником littlestjeffi. По данным сторонних трекеров, аккаунт якобы проявлял активность после 2019 года, в том числе с IP-адресов, относящихся к Израилю. Эти сведения быстро разошлись по соцсетям и форумам, породив волну обсуждений.

Как утверждают пользователи сети, в обновленных материалах по делу Эпштейна упоминалась возможная связь этого юзернейма с финансистом через цифровые следы — в частности, подписки на YouTube и другие онлайн-активности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.