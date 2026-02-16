Космический «сюрприз»: какой будет магнитная активность 16 февраля

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Врачи дали рекомендации, как пережить этот период метеозависимым людям.

Геомагнитный прогноз на 16 февраля 2026 года

Вероятность возникновения магнитной бури 16 февраля — 60%

Геомагнитная обстановка 16 февраля не будет спокойной – ожидается магнитный шторм, уверяют ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Об этом сообщило URA.RU

Как показали исследования, индекс солнечной активности составляет 3,2 балла из 10, что соответствует низкому уровню. При этом рост геомагнитных возмущений у Земли связан не с текущими вспышками, а с приходом к планете ранее выброшенных потоков солнечного ветра.

Кроме того, индекс потока радиоизлучения Солнца F10.7 достигает 160, что свидетельствует о сохраняющемся энергетическом потенциале звезды.

Что будет 16 февраля?

Ученые обещают штормовое состояние магнитосферы Земли. Вероятность магнитной бури составляет 60%. Метеозависимые люди могут почувствовать заметное ухудшение самочувствия, поэтому 16 февраля – один из наиболее неблагоприятных дней второй половины месяца.

В дни повышенной геомагнитной активности у людей зачастую наблюдаются головные боли, перепады артериального давления, слабость и сонливость, раздражительность, нарушение сна и снижение концентрации.

Врачи рекомендуют не заниматься самолечением, а использовать обезболивающие препараты при головных болях и употреблять магний и витамины группы B для поддержания нервной системы. Если симптомы более выражены, следует обратиться к специалистам.

Также важно высыпаться, соблюдать питьевой баланс, в период магнитных бурь снизить физические и эмоциональные нагрузки, а также чаще проводить время на свежем воздухе.

В ночь с 14 на 15 февраля ученые зафиксировали начало второй магнитной бури в этом месяце.  Показатель геомагнитного возмущения достиг уровня G1.3 по шкале из пяти возможных. Причиной стали процессы на Солнце — крупная корональная дыра, которая в момент события находилась напротив Земли. 

До этого, 6 февраля, произошел очередной мощный взрыв на обратной стороне Солнца. Ученые предупредили, что к Земле могут дойти лишь небольшие фрагменты выброшенной солнечной материи.

