Космический «сюрприз»: какой будет магнитная активность 16 февраля

Врачи дали рекомендации, как пережить этот период метеозависимым людям.
Фото: 5-tv.ru
Вероятность возникновения магнитной бури 16 февраля — 60%
Геомагнитная обстановка 16 февраля не будет спокойной – ожидается магнитный шторм, уверяют ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Об этом сообщило URA.RU
Как показали исследования, индекс солнечной активности составляет 3,2 балла из 10, что соответствует низкому уровню. При этом рост геомагнитных возмущений у Земли связан не с текущими вспышками, а с приходом к планете ранее выброшенных потоков солнечного ветра.
Кроме того, индекс потока радиоизлучения Солнца F10.7 достигает 160, что свидетельствует о сохраняющемся энергетическом потенциале звезды.
Что будет 16 февраля?
Ученые обещают штормовое состояние магнитосферы Земли. Вероятность магнитной бури составляет 60%. Метеозависимые люди могут почувствовать заметное ухудшение самочувствия, поэтому 16 февраля – один из наиболее неблагоприятных дней второй половины месяца.
В дни повышенной геомагнитной активности у людей зачастую наблюдаются головные боли, перепады артериального давления, слабость и сонливость, раздражительность, нарушение сна и снижение концентрации.
Врачи рекомендуют не заниматься самолечением, а использовать обезболивающие препараты при головных болях и употреблять магний и витамины группы B для поддержания нервной системы. Если симптомы более выражены, следует обратиться к специалистам.
Также важно высыпаться, соблюдать питьевой баланс, в период магнитных бурь снизить физические и эмоциональные нагрузки, а также чаще проводить время на свежем воздухе.
В ночь с 14 на 15 февраля ученые зафиксировали начало второй магнитной бури в этом месяце. Показатель геомагнитного возмущения достиг уровня G1.3 по шкале из пяти возможных. Причиной стали процессы на Солнце — крупная корональная дыра, которая в момент события находилась напротив Земли.
До этого, 6 февраля, произошел очередной мощный взрыв на обратной стороне Солнца. Ученые предупредили, что к Земле могут дойти лишь небольшие фрагменты выброшенной солнечной материи.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 15 февр
- Геомагнитная активность усилилась: зафиксирована вторая магнитная буря в феврале
- 7 февр
- Мощный выброс плазмы: геомагнитный прогноз на 7 февраля
- 5 февр
- Опасный четверг: геомагнитный прогноз на 5 февраля
- 30 янв
- Грядет шторм? Какой будет магнитная активность 31 января
- 25 янв
- Понедельник без космических сюрпризов? Геомагнитный прогноз на 26 января
- 24 янв
- Неполноценная буря? Геомагнитный прогноз на 25 января
- 22 янв
- Без конца и края: геомагнитный прогноз на 23 января
- 22 янв
- Солнце не отпускает: насколько сильной ожидается магнитная буря 22 января
- 20 янв
- «Можно самостоятельно»: терапевт рассказала, как побороть метеозависимость
- 19 янв
- Сигнал из космоса: ученые предупреждают о росте солнечной активности
Читайте также
78%
Нашли ошибку?