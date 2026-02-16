Снежный ад: на Центральную Россию обрушился обильный снегопад
Буран бушует в Москве, Брянской, Орловской и Курской областях.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
На Центральную Россию обрушился обильный снегопад
Аномальные снегопады накрыли Центральную Россию этим утром. Обильные осадки принес с собой балканский циклон «Вивиана».
В столице с утра снова растут сугробы. И уже к вечеру высота снежного покрова, по прогнозам, может увеличиться на 22 сантиметра. На дорогах гололед, водителей призывают пересесть на общественный транспорт. Из-за сильной метели в аэропортах возможны отмена и задержка рейсов.
Снежный буран обрушился также на Брянскую, Орловскую и Курскую области. А в Воронеже с утра идет ледяной дождь, движение на трассах затруднено, пробки достигают восьми баллов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Мурманской области непогода застала врасплох сотни туристов, в том числе из Китая, которые оказались буквально в снежном плену. Из-за метели на дорогах нулевая видимость, автобусы с путешественниками уже почти сутки не могут выбраться из поселка.
Топливо заканчивается, а на улице минус 20. И на этом уже начали наживаться частные авиакомпании, предлагая эвакуацию вертолетом за 600 тысяч рублей.
