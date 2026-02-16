Снежный ад: на Центральную Россию обрушился обильный снегопад

Эфирная новость 119 0

Буран бушует в Москве, Брянской, Орловской и Курской областях.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода Курская область

На Центральную Россию обрушился обильный снегопад

Аномальные снегопады накрыли Центральную Россию этим утром. Обильные осадки принес с собой балканский циклон «Вивиана».

В столице с утра снова растут сугробы. И уже к вечеру высота снежного покрова, по прогнозам, может увеличиться на 22 сантиметра. На дорогах гололед, водителей призывают пересесть на общественный транспорт. Из-за сильной метели в аэропортах возможны отмена и задержка рейсов.

Снежный буран обрушился также на Брянскую, Орловскую и Курскую области. А в Воронеже с утра идет ледяной дождь, движение на трассах затруднено, пробки достигают восьми баллов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мурманской области непогода застала врасплох сотни туристов, в том числе из Китая, которые оказались буквально в снежном плену. Из-за метели на дорогах нулевая видимость, автобусы с путешественниками уже почти сутки не могут выбраться из поселка.

Топливо заканчивается, а на улице минус 20. И на этом уже начали наживаться частные авиакомпании, предлагая эвакуацию вертолетом за 600 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
16 февр
В снежном плену: сотни туристов застряли в Териберке из-за метели
15 февр
Российские метеорологи зафиксировали самую низкую температуру на Земле
15 февр
«Неделя будет сложной»: с понедельника в Москве ожидаются аномальные снегопады
14 февр
Москвичей предупредили о густом тумане
12 февр
Ледяной дождь и снегопад: Москве грозит транспортный коллапс
12 февр
Невролог предупредил россиян о повальной мигрени на фоне смены погоды
11 февр
Весна еще не скоро: в Москву и Подмосковье после оттепели придет похолодание
11 февр
Москвичам рассказали, когда в городе наступит климатическая весна
10 февр
Москвичам пообещали оттепель к пятнице
9 февр
Москвичей предупредили о гололедице 9 февраля
-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео