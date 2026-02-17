Зима закручивает гайки: какая погода будет в Москве 17 февраля

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 56 0

Стабильным останется только атмосферное давление.

Какая погода будет в Москве и Подмосковье 17 февраля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Погода

В Москве и Подмосковье 17 февраля ожидается небольшой снег и гололед

Во вторник, 17 февраля, жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие снежные осадки и гололед. Такой прогноз опубликовали специалисты на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от –7 до –9 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –20.

В Московской области дневная температура составит от –6 до –11 градусов, ночные значения могут упасть до –23.

Кроме того, ожидается усиленный северный ветер. Он будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным и составит около 747–751 мм. ртутного столба.

Центральной Росси приходится не сладко — ее накрыл мощный циклон. Сразу в 30 регионах объявлены штормовые предупреждения. Несколько часов заметало Москву, из-за чего коммунальщики в усиленном режиме расчищали дороги и дворовые проезды.

В Мурманской области в снежном плену оказались сотни туристов. Ночью в этом регионе температура опускается до –25 градусов. Обратная ситуация произошла в Воронеже — в регион пришел антициклон. Плюсовая температура и дожди помогли растаять снегу, который целыми реками затопил проезжую часть и тротуары.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
16 февр
Снежный плен на севере и потоп на юге: Россию охватила непогода
16 февр
Снежный ад: на Центральную Россию обрушился обильный снегопад
16 февр
В снежном плену: сотни туристов застряли в Териберке из-за метели
15 февр
Российские метеорологи зафиксировали самую низкую температуру на Земле
15 февр
«Неделя будет сложной»: с понедельника в Москве ожидаются аномальные снегопады
14 февр
Москвичей предупредили о густом тумане
12 февр
Ледяной дождь и снегопад: Москве грозит транспортный коллапс
12 февр
Невролог предупредил россиян о повальной мигрени на фоне смены погоды
11 февр
Весна еще не скоро: в Москву и Подмосковье после оттепели придет похолодание
11 февр
Москвичам рассказали, когда в городе наступит климатическая весна
-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:09
Маленькая, но вредная бактерия: врач назвал главный провокатор тяжелых болезней желудка
6:48
Первое в этом году затмение: когда можно наблюдать «огненное кольцо» Солнца
6:29
В Финском заливе четырех рыбаков унесло на отколовшейся льдине
6:10
Секс, спорт и дамы: звезды на красной дорожке фильма «Дополнительное время»
6:00
Снайперы уничтожили огневые точки ВСУ при штурме опорного пункта. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
Путин включил Собянина в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео