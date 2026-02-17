Рекордное похолодание: москвичей предупредили о суровых ночных заморозках

ТАСС: москвичей предупредили о суровых ночных заморозках

В Москве и Московской области в ночь на 18 февраля ожидаются самые сильные морозы с начала текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов Гидрометцентра РФ.

Согласно прогнозам синоптиков, в черте города столбики термометров могут опуститься до отметки минус 22 градуса. В Подмосковье ситуация окажется еще более серьезной: в отдельных районах области температура воздуха упадет до минус 26 градусов.

«Предстоящей ночью столбики термометров в столице местами могут опуститься до минус 22 градусов, а в Подмосковье — местами до минус 26 градусов», — подчеркнул представитель метеослужбы.

Несмотря на отсутствие существенных осадков, погода будет характеризоваться переменной облачностью. Специалисты предупреждают о возможности возникновения туманов и образования изморози на дорогах и строениях. Днем в среду, 18 февраля, суровый холод немного отступит: в столице ожидается от восьми до десяти градусов ниже нуля, а по области температура будет колебаться в диапазоне от минус семи до минус 12 градусов.

До этого момента температурный минимум на метеостанции ВДНХ был зафиксирован 3 февраля, когда воздух остыл до минус 21,6 градуса. Еще один холодный пик пришелся на конец января, когда приборы показали минус 20,4 градуса.

Параллельно с московскими заморозками экстремальные погодные условия наблюдаются и в других частях страны. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что наиболее жесткие холода сейчас царят в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области.

В центральных же регионах России, включая Тулу и Рязань, морозный период в четверг сменится обильными снегопадами, которые принесет очередной активный циклон. Постепенное смягчение климатических условий ожидается также на северо-западе страны, где после сильных морозов прогнозируется потепление.

