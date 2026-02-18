Потепление близко? Когда ожидать последнюю морозную ночь в Москве

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 72 0

Март обещает быть относительно теплым месяцем.

Когда в Москве будет последняя морозная ночь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Метеоролог Леус: погода в феврале вернется к климатическим нормам

Последняя холодная ночь зимы в Москве может прийти на среду, 18 февраля. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В ночь на 18 февраля в столице столбики термометров опустятся от -17 до -19 градусов. В Московской области показатели достигнут отметки -24 градуса в отдельных районах.

«В четверг нас ждет новая порция обильных снегопадов и температура порядка от -5 до -7 градусов», — добавил метеоролог.

По словам Леуса, температура в этом месяце вернется к климатическим нормам. До конца недели возможны небольшие снежные осадки и небольшие похолодания от -3 до -5 градусов.

До конца февраля, по словам эксперта, прогноз погоды благоприятный — сильные морозы с температурой до -20 или даже -15 градусов не придут в столичный регион.

«Ночью будут преобладать температуры от -7 до -12 градусов, днем — от -1 до -6», — добавил Леус.

Метеоролог спрогнозировал, что март окажется относительно теплым месяцем. Последняя морозная ночь — с 17 на 18 февраля, подытожил эксперт.

Ранее Гидрометцентр зафиксировал места на планете, где разница в температуре достигает почти 100 градусов. Станция «Восток» установила, что в Антарктиде — -55,8 градусов.

На втором месте — чукотское село Илирней, где столбики термометров упали до -52 градусов, а замкнул тройку лидеров якутский Оймякон, там метеостанция зафиксировала почти -49 градусов.

При этом самыми жаркими местами на планете в середине февраля стали Каир и Бейра, где воздух прогрелся до +42 градусов. В столице Нигера жара дошла почти до + 41 градуса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
18 февр
Холод снова застал врасплох: какая погода будет в Москве 18 февраля
17 февр
Рекордное похолодание: москвичей предупредили о суровых ночных заморозках
17 февр
Пленный ВСУ рассказал о бедственном положении украинских боевиков
17 февр
Юг России готовится к «Черноморскому молоту» — сильнейшему шторму
17 февр
Зима закручивает гайки: какая погода будет в Москве 17 февраля
16 февр
Снежный плен на севере и потоп на юге: Россию охватила непогода
16 февр
Снежный ад: на Центральную Россию обрушился обильный снегопад
16 февр
В снежном плену: сотни туристов застряли в Териберке из-за метели
15 февр
Российские метеорологи зафиксировали самую низкую температуру на Земле
15 февр
«Неделя будет сложной»: с понедельника в Москве ожидаются аномальные снегопады
-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.74
0.12 90.87
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:52
В Челябинске задержали готовившего теракт по заданию Украины местного жителя
10:44
Беременную блогера Лерчек снова госпитализировали из-за сильных болей
10:32
Трагедия во Владивостоке: ребенок поджег игрушку и устроил смертельный пожар
10:24
Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю
10:16
Захарова: киевский режим целенаправленно совершает теракты против детей
9:54
Суд приговорил двух подростков к 7 и 7,5 года колонии за поджог на авиабазе в Омске

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
«Вызывают грусть»: Присцилла Пресли призналась, что до сих пор слушает песни Элвиса
Брошены умирать в мучениях: полиция расследует убийство голубей
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть