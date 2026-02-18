Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в период с 14:00 до 20:00 было зафиксировано перехват и уничтожение 120 украинских дронов самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 81 единица. Еще 22 дрона были уничтожены над Смоленской областью, 5 — над Курской и Новгородской областями. По два беспилотника были сбиты в Тверской области, Московском регионе и Калужской области, а один — над Белгородской областью.

Кроме того, в этот же день силы ПВО РФ сообщили о уничтожении еще 52 украинских дронов. Из них наибольшее количество — 32 — были сбиты над Брянской областью. Ун

Ситуация с беспилотниками стала частью широкой картины военных действий на фоне специальной военной операции России, начавшейся 24 февраля 2022 года. Основные цели операции заключаются в защите Донбасса и демилитаризации Украины.

В ответ на действия России, Украина отвергла попытки урегулирования конфликта дипломатическими методами, а США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, рассматривая действия России как «вторжение».

