Зима недаром злится: сильных морозов в Москве больше не будет

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Однако, несмотря на большое количество осадков, весна может наступить раньше климатической нормы.

Когда наступит весна в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сильных морозов в Москве этой зимой больше не будет

Снегопад в московском регионе продлится всю ночь, но его интенсивность спадет. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные синоптиков.

Однако не стоит расстраиваться, поскольку весна может наступить раньше климатической нормы, о чем рассказал начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в беседе с агентством.

«Долгосрочные прогнозы по Центральному региону предполагают наступление весны раньше климатической нормы. Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным», — пояснил специалист.

Терешонок подчеркнул, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов может произойти в середине марта, а сход снежного покрова — в конце.

Ранее также сообщалось, что снежная метель, которая накрыла Москву 19 февраля, уже смогла побить 56-летний рекорд по осадкам. В 1970 году в этот день выпало 8,9 миллиметров снега. В 2026-м лишь за утро в столице насыпало девять миллиметров осадков. Однако даже такие показатели не смогут побить рекорд всей зимы. В этом сезоне максимальный объем снега — 22 миллиметра, выпал 9 января.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

