Хороводы, квесты и блины: куда сходить на Масленицу в Москве

Столичные площадки проведут свыше 190 мероприятий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В столице подготовили масштабную программу проводов зимы и празднования Масленицы. Посетителей ждут народные игры и хороводы, тематические мастер-классы, концерты творческих коллективов и театрализованные постановки. И, по традиции, гости смогут попробовать блины. Всего в афише — свыше 190 событий. Об этом рассказали на официальном портале мэра и Правительства Москвы.

Проводы зимы в кинопарке «Москино»

Кинопарк «Москино» 21 и 22 февраля приглашает на традиционные масленичные гулянья. На ярмарочной площади запланированы хороводы, народные песни, частушки и интерактивные представления. В павильоне «Анимация» пройдут мастер-классы по росписи оберегов и созданию куклы-мотанки, а на тематических площадках гости смогут поучаствовать в подушечных боях, метании валенок и играх в городки.

Хороводы и концерты в столичных парках

С 21 по 22 февраля праздничные программы развернутся в 18 парках Москвы.

В музее-заповеднике Коломенское у дворца царя Алексея Михайловича пройдет театрализованное шествие с кукольными спектаклями и играми.

В парке Сокольники гостей ждут народные забавы и выступление ансамбля «Жар-птица».

В Северном Тушине, саду имени Баумана и усадьбе Воронцово организуют концерты, интерактивные спектакли, квесты и шоу богатырей.

Мероприятия также пройдут в парках «Красная Пресня», Митино, саду «Эрмитаж», парке у прудов «Радуга», музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», Измайловском парке, Лианозовском и Таганском парках, а также в парке «Ходынское поле». В программе — народные игры, концерты, мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов и традиционные забавы. 

Масленица в музеях

Столичные музеи также подготовили специальные программы. В детском центре Музей Москвы состоятся интерактивные занятия и квест «Охота за блином».

В лесопарке Кусково пройдет интерактивная программа с эстафетами и народными песнями.

В музее-заповеднике Царицыно запланированы театрализованные представления, масленичное шествие и концерт.

Московский музей современного искусства проведет мастер-классы для детей и танцевальный перформанс, а в Мастерской Зураба Церетели запланированы лекция о мифологии Масленицы и творческие занятия.

Большинство мероприятий в парках пройдет со свободным входом, на часть музейных программ потребуется предварительная регистрация и билет.

