Скользкая суббота: какая погода ждет москвичей 21 февраля

Заморозки наконец покидают столицу?
Фото: © РИА Новости
В субботу, 21 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами утром возможен небольшой снег и гололедица. Такой прогноз размещен на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве температура воздуха составит от –1 до –3 градусов, а ночью похолодает до –9.
По области в дневные часы прогнозируется от –1 до –6 градусов, в ночное время температура может понизиться до –12.
Будет дуть западный ветер со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 750 мм ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшее время Санкт-Петербург ожидает мощный снегопад. Циклон «Валли», ранее обрушившийся на Москву, движется в сторону северо-запада.
В столице непогода побила рекорд, установленный в 1970 году: за короткий срок там выпала половина месячной нормы осадков за февраль. Утром 20 февраля на уборку улиц вышли десятки тысяч дворников, чтобы жители могли вовремя добраться до работы. Тем временем сотни автомобилистов подсчитывают ущерб после дорожно-транспортных происшествий.
