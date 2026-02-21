Скользкая суббота: какая погода ждет москвичей 21 февраля

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 29 0

Заморозки наконец покидают столицу?

Какая погода ждет москвичей 21 февраля

Фото: © РИА Новости

Тема:
Погода

В субботу, 21 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами утром возможен небольшой снег и гололедица. Такой прогноз размещен на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от –1 до –3 градусов, а ночью похолодает до –9.

По области в дневные часы прогнозируется от –1 до –6 градусов, в ночное время температура может понизиться до –12.

Будет дуть западный ветер со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 750 мм ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшее время Санкт-Петербург ожидает мощный снегопад. Циклон «Валли», ранее обрушившийся на Москву, движется в сторону северо-запада.

В столице непогода побила рекорд, установленный в 1970 году: за короткий срок там выпала половина месячной нормы осадков за февраль. Утром 20 февраля на уборку улиц вышли десятки тысяч дворников, чтобы жители могли вовремя добраться до работы. Тем временем сотни автомобилистов подсчитывают ущерб после дорожно-транспортных происшествий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

Тема:
Погода
20 февр
Не только из-за снега? Почему по всей стране рушатся кровли
20 февр
Рекордные осадки: крыши не выдерживают последствий сильнейших снегопадов
20 февр
Без ЧП не обошлось: циклон «Валли» принес рекордные осадки в Центральную Россию
19 февр
Зима недаром злится: сильных морозов в Москве больше не будет
19 февр
«Влияние циклона»: когда в Москве закончится снегопад
19 февр
Пик снегопада в Москве пройден: циклон смещается на север
19 февр
Снегопад века: из-за циклона «Валли» встала трасса М-4 «Дон»
19 февр
Снег стеной: московский регион накрыли рекордные осадки
19 февр
Самый тяжелый день зимы? На Центральную Россию надвигаются рекордные осадки
19 февр
Управляющие компании не успевают за зимой: как дворы превращаются в зону риска
-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:45
«Было бы круто!» — режиссер Игнатов хочет отпраздновать Масленицу с детьми
4:24
Скользкая суббота: какая погода ждет москвичей 21 февраля
4:05
Трамп объявил о введении торговой пошлины в 10% для всех стран мира
3:41
«Ко мне приехала моя семья»: актриса Валерия Платонова о праздновании Масленицы
3:18
Тренер ударил пятилетнего ребенка по голове в детсаду Казани
2:59
«Ждет момента»: невестка Трампа подтвердила его намерение рассказать правду об инопланетянах

Сейчас читают

Умер на глазах у детей: не стало актера и театрального критика Михаила Синтина
До глубокой ночи: чем Элвис и Присцилла Пресли занимались вечерами, когда ей было 14 лет
Пожилые супруги покончили с собой из-за спора о выселении с дачи
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции