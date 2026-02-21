ВС РФ освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике

В рамках выполнения боевых задач российские подразделения также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве добавили, что ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 21 февр
- Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 февр
- Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган». Лучшее видео из зоны СВО
- 21 февр
- ФСБ России указала на опасность Telegram для военнослужащих ВС РФ
- 20 февр
- Гаубицы М-46 уничтожили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 февр
- «Ланцеты» бьют по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 февр
- В Генштабе РФ заявили, что потери Украины превысили 1,5 млн боевиков
- 19 февр
- Тяжело в учении, легко в бою! Лучшее видео из зоны СВО
- 19 февр
- Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 февр
- Собянин: бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах «Мои документы»
- 18 февр
- ВС РФ освободили Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области
Читайте также
85%
Нашли ошибку?