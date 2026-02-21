ВС РФ освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 72 0

В рамках выполнения боевых задач российские подразделения также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.

Что освободили российские войска 21 февраля 2026 на СВО

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве добавили, что ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

