Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Два мирных жителя пострадали от ударов FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Грайворонском округе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, возле села Головчино Грайворонского округа беспилотник атаковал автомобиль. В результате атаки мужчина и женщина получили осколочные ранения. Бригада скорой помощи экстренно доставила их в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Кроме того, Гладков добавил, что массированным ударам со стороны ВСУ подверглись Шебекинский, Корочанский, Волоконовский и Белгородский округа. В селах Вознесеновка, Графовка, Первое Цепляево, Нежеголь, Белянка, Новая Таволжанка, Мешковое, Мелихово, Косилово, Отрадное, Замостье, Головчино, на хуторе Екатериновка и в городе Грайворон зафиксированы многочисленные повреждения автомобилей, многоквартирных и частных домов, коммерческих объектов и надворных построек.

Информация о последствиях уточняется.

Ранее в Волгограде четыре многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ. Также второй раз за сутки была обстреляна школа в Запорожской области. Под удары попал мирный город Васильевка. Целью украинских боевиков была именно школа. К счастью, пострадавших нет.

С начала специальной военной операции (СВО) территории России регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Про проведение СВО 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Противники используют как дроны, так и ракетное вооружение, а среди целей нередко оказывается гражданская инфраструктура РФ и мирные жители.

