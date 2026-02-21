В Волгограде четыре многоэтажки повреждено после атаки беспилотников ВСУ

Обломки вражеских дронов выбили оконные блоки в жилых зданиях.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Четыре многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на южную часть Волгограда. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале.
По его словам, в жилых зданиях выбиты оконные блоки. Других серьезных разрушений не зафиксировано. Также обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов упали на одну из промышленных площадок города. Глава региона уточнил, что пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.
Власти поручили профильным службам подготовить пункты временного размещения на случай необходимости помощи жителям.
В этот же день губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об уничтожении украинского беспилотника средствами ПВО над территорией региона. По его информации, в области продолжает действовать режим беспилотной опасности.
Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотников над регионами России. Боевики киевского режима постоянно атакуют российские города беспилотниками с начала проведения специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года.
