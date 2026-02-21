Боевики киевского режима нанесли удар по мирному городу Васильевка.
Фото: Telegram/Балицкий Евгений/BalitskyEV
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за сутки обстреляли школу в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
Под обстрел попал мирный город Васильевка. Целью ВСУ была именно школа. К счастью, пострадавших в результате этого террористического акта, как уточнил Балицкий, нет.
«В результате атаки поврежден фасад учебного заведения, пострадала прилегающая территория. Осколками посекло школьные автобусы», — написал губернатор Запорожской области.
По словам Балицкого, ВСУ целенаправленно бьют по учреждениям, в которых могут находиться дети. Они это делают для запугивания населения. Губернатор отметил: за каждым подобным ударом неминуемо последует ответ.
Боевики киевского режима ежедневно с помощью БПЛА атакуют российские регионы. Больше всего от действий ВСУ страдают жители приграничья. Противник использует не только беспилотники, но и наносит ракетные удары.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 77 украинских дронов над регионами России. Атаке подверглись Краснодарский край, Крым, Курская, Ростовская, Саратовская и другие области.
