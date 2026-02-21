ВСУ второй раз за сутки обстреляли школу в Запорожской области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 44 0

Боевики киевского режима нанесли удар по мирному городу Васильевка.

ВСУ обстреляли школу в в Запорожской области

Фото: Telegram/Балицкий Евгений/BalitskyEV

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за сутки обстреляли школу в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

Под обстрел попал мирный город Васильевка. Целью ВСУ была именно школа. К счастью, пострадавших в результате этого террористического акта, как уточнил Балицкий, нет.

«В результате атаки поврежден фасад учебного заведения, пострадала прилегающая территория. Осколками посекло школьные автобусы», — написал губернатор Запорожской области.

По словам Балицкого, ВСУ целенаправленно бьют по учреждениям, в которых могут находиться дети. Они это делают для запугивания населения. Губернатор отметил: за каждым подобным ударом неминуемо последует ответ.

Боевики киевского режима ежедневно с помощью БПЛА атакуют российские регионы. Больше всего от действий ВСУ страдают жители приграничья. Противник использует не только беспилотники, но и наносит ракетные удары.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 77 украинских дронов над регионами России. Атаке подверглись Краснодарский край, Крым, Курская, Ростовская, Саратовская и другие области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
21 февр
В Волгограде четыре многоэтажки повреждено после атаки беспилотников ВСУ
21 февр
В Удмуртии в результате атаки ВСУ пострадали 11 человек
21 февр
Силы ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотников над регионами России
21 февр
ВСУ нанесли удар по двум промышленным площадкам в Самарской области
21 февр
В Белгородской области два человека погибли при атаке украинских дронов
20 февр
В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек
20 февр
Силы ПВО уничтожили 149 украинских дронов над регионами России за ночь
20 февр
Один человек погиб в результате атаки дронов ВСУ по Севастополю
20 февр
Силы ПВО сбили 48 беспилотников над регионами России за три часа
19 февр
Два человека пострадали из-за атаки беспилотников в Брянской области
-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
В Волгограде четыре многоэтажки повреждено после атаки беспилотников ВСУ
14:12
Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова
14:02
«Впервые без тебя»: Меньшова написала проникновенные слова в день рождения мамы
13:42
ВСУ второй раз за сутки обстреляли школу в Запорожской области
13:24
«Сильный шок»: администратор базы о состоянии выжившего туриста на Байкале
13:17
Спасенный с трассы: актриса Нонна Гришаева взяла собаку из приюта

Сейчас читают

Актрисе Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем
Привычка все смахивать: правда ли закрытые приложения экономят заряд телефона
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции