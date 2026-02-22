Следов нет: Усольцевых искали на вертолетной площадке в Кутурчинском белогорье

Следов Усольцевых на вертолетной площадке в Кутурчинском белогорье не обнаружено

Специалисты поискового отряда «ЛизаАлерт» завершили осмотр вертолетной площадки в районе Кутурчинского белогорья, где в последний раз видели пропавшую семью Усольцевых. Об этом 22 февраля сообщила ТАСС представитель отряда Серафима Чооду.

«Эту площадку, как и окрестности возле нее, службы и добровольцы осмотрели очень тщательно. Не было найдено никаких следов семьи», — сказала она.

Официальной версией исчезновения по-прежнему остается несчастный случай, однако некоторые предполагают, что Усольцевы могли покинуть район на вертолете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Усольцевых из Железногорска бесследно исчезла во время похода в Кутурчинское Белогорье в сентябре 2025 года. Несмотря на масштабные поиски с привлечением волонтеров, вертолетов, дронов и кинологов, никаких следов найти не удалось.

Кто такие Усольцевы

В поход отправились 64-летний Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина, а также собака породы корги. Опытный турист и бизнесмен Сергей вместе с семьей прибыл в район Кутурчинского Белогорья 27 сентября на машине. Ирина, работавшая психологом и SMM-специалистом, публиковала в соцсетях видео о планах пройти маршрут «Минская петля».

Однако на следующий день семья решила идти самостоятельно в сторону горы Буратинка, несмотря на начавшийся снегопад. О пропаже заявил 23-летний Данил Баталов — сын Ирины от первого брака.

Последний сигнал телефона Сергея зафиксировали 28 сентября около 22:00 в семи километрах от поселка. Когда 29 сентября Ирина не вышла на работу и не отвечала на сообщения, коллега забила тревогу. Уже 30 сентября подали заявление в полицию, к поискам подключились спасатели и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Всего в операции участвовало более 1500 человек, использовались вертолеты, беспилотники, тепловизоры и служебные собаки. Сигнал телефона Сергея 8 октября «переместил» зону поиска ближе к маршруту «Минская петля», но результатов это не дало. Активную фазу поисков свернули 13 октября из-за непогоды, после проводились лишь точечные выезды.

Куда пропали Усольцевы

В ноябре следователи выдвинули версию о побеге из-за финансовых трудностей, обратив внимание на детали из прошлого Сергея Усольцева. Однако она начала терять основания: в машине остались около 300 тысяч рублей, документы и личные вещи. Родственники утверждают, что Усольцевы ни с кем не конфликтовали, не планировали уезжать и жили обычной жизнью.

Приоритетной версией следствия остается несчастный случай: возможный провал в природную пещеру-колодец, переохлаждение или блуждание в сложном горном рельефе. Криминальные версии — нападение браконьеров, сектантов или диких животных — доказательств не получили. Также существуют неофициальные гипотезы, включая мистические рассказы о «камне желаний» неподалеку.

