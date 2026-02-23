Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

Под удар попал и личный состав.

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео, как Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по пункту управления БПЛА и личному составу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Все цели были поражены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
22 февр
«На ноги не могу встать»: Украине не хватает ресурсов продолжать конфликт
22 февр
Рекорды «Днепра»: как российская армия подписала приговор «наступлению» ВСУ
22 февр
Серьезные вопросы любят тишину: как прошли переговоры России и Украины в Женеве
21 февр
ВС РФ освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике
21 февр
Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
21 февр
Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган». Лучшее видео из зоны СВО
21 февр
ФСБ России указала на опасность Telegram для военнослужащих ВС РФ
20 февр
Гаубицы М-46 уничтожили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
20 февр
«Ланцеты» бьют по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
20 февр
В Генштабе РФ заявили, что потери Украины превысили 1,5 млн боевиков
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:29
Колумбия не сможет импортировать газ из Венесуэлы без лицензии США
6:10
Торжество Православия: как провести первую и самую строгую неделю Великого поста
6:00
Как 23 февраля стал мужским: история и традиции Дня защитника Отечества
6:00
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака
5:33
Два исключения: финансовый консультант рассказала, когда лучше платить наличными

Сейчас читают

«Встань, собака!» — Шуфутинский рассказал, как следит за своим здоровьем
В Таиланде парализовало детского хирурга из РФ, он не может вернуться на родину
В Петербурге концерт Icegergert начался почти с часовой задержкой — зрители прождали кумира на улице
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы