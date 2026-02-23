Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Под удар попал и личный состав.
Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Опубликовано видео, как Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по пункту управления БПЛА и личному составу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Все цели были поражены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 февр
- «На ноги не могу встать»: Украине не хватает ресурсов продолжать конфликт
- 22 февр
- Рекорды «Днепра»: как российская армия подписала приговор «наступлению» ВСУ
- 22 февр
- Серьезные вопросы любят тишину: как прошли переговоры России и Украины в Женеве
- 21 февр
- ВС РФ освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике
- 21 февр
- Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 февр
- Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган». Лучшее видео из зоны СВО
- 21 февр
- ФСБ России указала на опасность Telegram для военнослужащих ВС РФ
- 20 февр
- Гаубицы М-46 уничтожили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 февр
- «Ланцеты» бьют по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 февр
- В Генштабе РФ заявили, что потери Украины превысили 1,5 млн боевиков
Читайте также
43%
Нашли ошибку?