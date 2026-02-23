Артиллерийский огонь накрыл блиндажи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Боевую задачу успешно выполнил расчет 130-миллиметровой пушки М-46.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео уничтожения блиндажей ВСУ в Днепропетровской области

Артиллеристы ВС РФ уничтожили блиндажи вместе с боевиками ВСУ в Днепропетровской области.. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчет 130-миллиметровой пушки М-46 точными попаданиями осколочно-фугасными снарядами уничтожил позиции противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
