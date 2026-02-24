Мартовский календарь: какие праздники отмечали на Руси весной

URA.RU: на Руси первые перелетные птицы считали главным предвестником весны

В начале весны на Руси отмечали череду народных праздников и внимательно следили за погодными приметами, по которым судили о характере предстоящего сезона. Агентство URA.RU подготовило календарь обычаев и поверий.

1 марта — Ярилин день

В первый день весны, 1 марта, отмечали Ярилин день — праздник, связанный с почитанием солнца и пробуждением природы. Считалось, что в это время не следовало заниматься рукоделием, чтобы «не запутать судьбу», а также вступать в ссоры или распространять слухи. Громкий щебет зяблика воспринимали как признак сильных морозов, карканье ворон — к похолоданию. Потепление сулило возвратные заморозки, густой туман предвещал ненастное лето.

2 марта — день Федора Тирона

По обычаю рекомендовалось пить больше прохладной воды и надевать ношеную одежду. Существовало поверье, что новые вещи могли разгневать кикимору, поэтому хозяйки старались задобрить домашний дух угощениями. Низкие облака в этот день указывали на ясную и сухую погоду, обилие сосулек — на богатый урожай овощей. Возвращение птиц с юга считали признаком ранней весны.

3 марта — день Ярило с овсянкой (День овсянки)

Название связывали с почитанием птицы овсянки, которую считали вестницей тепла. В этот день пекли изделия из овсяной муки и булочки в форме птиц, угощали ими родных и соседей, часть оставляли в качестве символического дара. Высокие облака сулили морозы, алая заря — снегопад, большое количество звезд ночью — метель. Туман связывали с прохладным и дождливым летом.

День Архипа и Филимона приходился на 4 марта

С раннего утра хозяйки готовили разнообразные блюда, полагая, что обильный стол обеспечит семье достаток. К праздничной трапезе выпекали круглый каравай — символ солнца. Метель с бугристым снегом на полях предвещала хороший урожай, крупные сугробы — позднее появление травы. Красная луна указывала на теплую, но сырую погоду утром.

Обычаи дня Льва Катальщика соблюдали 5 марта

По поверьям, огонь из кузнечного горна переносили в поле, чтобы «согреть» будущие всходы и обеспечить урожай. Дата считалась благоприятной для визитов к родственникам и друзьям. Обилие звезд на небе означало затяжные морозы, их отсутствие — скорое потепление. Дымка вокруг луны предвещала сильные снегопады, а снег с дождем — возможное половодье.

День Тимофея-Весновея отмечали 6 марта

Название связывали с приходом теплых ветров и началом активного таяния снега. В народном сознании эта дата обозначала перелом зимы. Существовали поговорки о том, что после Весновея холода уже не кажутся затяжными. Ясное солнце в этот день считали признаком теплой весны, снегопад — предвестником мягкого сезона без резких похолоданий. Северный ветер указывал на затяжную и прохладную весну, быстро движущиеся облака — на дождливый период.

Прилет ласточек воспринимали как знак скорого устойчивого тепла.

Маврикиев день приходился на 7 марта

Его связывали с возвращением перелетных птиц. Появление ласточек и грачей расценивали как указание на раннюю весну. Голубиное воркование трактовали как сигнал к потеплению. Метель в этот день, напротив, означала, что тепло задержится. Шум хвойного леса считали приметой скорого повышения температуры.

8 марта — Поликарпов день

В народе его называли «Кислые девки» и связывали с брачными обычаями. Считалось, что девушкам, не успевшим обручиться до этой даты, придется отложить свадьбу из-за наступления Великого поста, во время которого венчания не проводили. Если воробьи начинали строить гнезда, это воспринимали как знак отступления холодов. Птицы, прячущиеся под крышами, предвещали снегопад. Обилие сосулек указывало на продолжительные холода, туман — на пасмурное лето. Появление первых перелетных птиц связывали с ранней весной.

9 марта — Иванов день

К этому времени, по наблюдениям, возвращались жаворонки и аисты, которых считали символами семейного благополучия. Заснеженные крыши сулили холодную Пасху, солнечная погода — теплые праздничные дни. Если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидали прохладное лето. Теплый ветер связывали с дождливым сезоном, стук дятла — с поздним наступлением весны.

10 марта — день Тараса Бессонного

По поверьям, в это время избегали дневного сна, опасаясь болезней. Снег в этот день предвещал ненастье перед Пасхой, раскаты грома — похолодание. Купающиеся в лужах вороны указывали на скорое потепление, воркующие у дома голуби — на улучшение погоды.

11 марта — день Порфирия Позднего

Название отражало переменчивость начала весны: после краткого потепления ожидали новое понижение температуры. Метель считали предвестником скорого таяния снега. Воробьи, сбивающиеся в плотные стаи, указывали на ясную погоду, голуби, прячущиеся под крышами, — на заморозки. Безоблачное небо связывали с жарким летом, высоко летающие вороны — с потеплением.

Прокопа Перезимника вспоминали 12 марта

Название связывали с разрушением санного пути и быстрым сходом накатанного снега. Появление первых травинок из-под снега считали признаком теплой весны. Весенний дождь воспринимали как обещание теплого лета. Южный ветер и капель с крыш связывали с жаркими летними месяцами. Воробьи, прячущиеся под крышей и чистящие перья, указывали на скорое потепление. Возвращение грачей к гнездам расценивали как знак урожайного года.

Василия Капельника отмечали 13 марта

День получил название из-за активного таяния снега и устойчивой капели; в церковной традиции почитали преподобного Василия Исповедника. Дождь в этот день считали предвестником сырого лета. Прилет грачей связывали со скорым сходом снега и обилием осадков в теплый сезон. Крутые края проталин вокруг деревьев указывали на раннюю весну, пологие — на затяжное потепление. Пасмурная погода днем нередко означала ночные заморозки, а оживленное щебетание воробьев в ненастье — приближение ясных дней.

14 марта — Евдокия Свистунья

По одной версии, название объясняли сильными ветрами, по другой — звуками пробуждающихся после зимы животных. Теплый ветер считали признаком теплого лета, северный — холодного. Метель в этот день связывали с прохладным годом. Потепление воспринимали как указание на раннюю весну, усиление ветра к ночи — как сигнал скорого ненастья. Снег с дождем предвещал влажное лето.

15 марта — Федот Ветронос

Федота Ветроноса отмечали 15 марта. Прозвище отражало частые порывистые ветры и возможные метели. Сильный ветер и вьюга означали позднее появление травы. Длинные сосульки указывали на затяжную весну. Теплый ветер связывали с жарким и дождливым летом, северный со снегом — с прохладным сезоном. Дождь, пришедший вместе с ветром, считали предвестником сырой погоды летом.

16 марта — Евтропиев день или Медвежье пробуждение

По поверьям, в это время медведи покидали берлоги, поэтому жители избегали одиночных походов в лес и соблюдали меры предосторожности. Солнце, скрывшееся в полдень за облаками, означало ненастье на следующий день. Вороны, купающиеся в талой воде, указывали на скорое потепление. Крутые края проталин сулили раннюю весну, пологие — затяжную. Птица, чистящая перья в снегу, предвещала ясную погоду.

17 марта — Герасим Грачевник

Появление первых грачей считали одним из признаков весны. С их прилетом ожидали сход снега примерно через месяц. Крик птиц связывали с дождем, беспокойство стай — с неустойчивой погодой. Ранний прилет грачей трактовали как неблагоприятный знак для урожая, а встречу с птицей — как символ достатка.

18 марта — Конон Огородник

Конона Огородника вспоминали 18 марта. Церковь в этот день чтит мученика Конона Мандонского, которого на Руси почитали покровителем земледельцев. Солнечная погода сулила теплое лето, отсутствие осадков — редкий град в сезон. Раннее возвращение трясогузок связывали с быстрым наступлением тепла, массовое появление мышей на полях — с возможным неурожаем.

Дни с 19 по 21 марта

Обряд Константиновых кругов совершали 19 марта. В этот день обходили колодцы и утрамбовывали вокруг них снег, чтобы талая вода не загрязняла источники. Появление ласточек в селениях считали признаком устойчивого тепла. Стук дятла связывали с продолжительным похолоданием, громкое карканье ворон — с ненастьем. Утренняя стужа указывала на череду холодных дней, тогда как сильный дневной мороз воспринимали как предвестник мягкой весны.

Павла Капельника вспоминали 20 марта. С этой датой связывали наступление «настоящей» весны и появление устойчивой капели. Пасмурный день с последующим ночным похолоданием указывал на близкие заморозки. Талая вода, стекающая с сосулек, считалась добрым знаком для будущего урожая. Прилет жаворонков воспринимали как сигнал скорого тепла, тогда как раннее возвращение зябликов связывали с затяжной зимой. Ласточки, свившие гнездо под крышей, сулили дому благополучие.

Весенний солнцеворот приходился на 21 марта, когда продолжительность дня и ночи почти сравнивалась. Появление жаворонков в окрестностях считали признаком ранней и теплой весны. Цветение вербы связывали с установлением мягкой погоды. Туман предупреждал о вероятных утренних заморозках. Активное кукареканье петуха на заборе воспринимали как знак ясных дней. Неровные снежные бугры на полях сулили богатый урожай.

22 марта — Сороки (Жаворонки)

Праздник Сороки, или Жаворонки, отмечали 22 марта в память сорока Севастийских мучеников. В народе говорили, что к этой дате возвращаются «сорок птиц», а первой прилетает жаворонок. Многоголосое утреннее пение птиц означало скорое установление весны, их отсутствие — риск заморозков. Сильная капель до полудня предвещала хороший урожай льна, долго не тающие сосульки — холодный апрель.

23 марта — День Василисы

День Василисы приходился на 23 марта. Святую Василису Коринфскую почитали как заступницу от вешних вод и просили защиты от паводков. Длительный холодный ветер указывал на продолжение зимы, сплошная облачность — на теплую, но дождливую погоду. Туман означал скорое таяние снега, гроза — благоприятный урожай. Появление журавлей связывали с быстрым потеплением, световые круги вокруг луны — с дождем.

Дни с 24 по 31 марта

Ефимов день отмечали 24 марта и связывали с массовым возвращением птиц. Громкое карканье ворон предвещало ненастье. Высокий подъем грачей с последующим резким снижением считали признаком дождя. Ночной иней указывал на отсутствие дневного снегопада, гололедица — на скорые осадки. Одновременный прилет многих птиц связывали с похолоданием.

Феофанов день приходился на 25 марта и считался рубежом между холодной и теплой частью года: к этому времени сходил снег и закрывался санный путь. Стелющийся по земле туман означал ясную погоду, поднимающийся вверх — дождь. Скопление ворон на земле связывали с потеплением, устойчивое тепло в течение дня — с дождливым летом.

Никифоров день отмечали 26 марта в память святителя Никифора Исповедника. Прилет гусей воспринимали как знак урожайного года. Туман предвещал дождливое лето, солнечная погода считалась благоприятной для будущих посевов.

Венедиктов день, известный также как Федор-скотник, приходился на 27 марта. В это время уделяли внимание домашнему скоту. Мороз указывал на похолодание в ближайшую неделю. Купающиеся в лужах воробьи означали скорое тепло. Солнечный день связывали с ранней весной и хорошим урожаем. Туман сулил дождливое лето, осадки — засушливый сезон.

Александров день отмечали 28 марта в память мучеников Александра Сидского и Александров Кесарийских. Яркий закат предвещал продолжительные дожди. Чириканье воробьев указывало на ясную погоду, появление жаворонков и журавлей — на потепление. Утренний туман означал теплый день.

Саввин день приходился на 29 марта и был посвящен памяти Савина Ермопольского. Теплая погода сулила мягкую весну. Высокие облака предвещали скорое потепление, быстрое таяние снега и обильные ручьи связывали с дождливым летом. Купание ворон и воробьев в лужах означало приближение тепла.

Алексея Теплого отмечали 30 марта в честь преподобного Алексия, человека Божия. Осадки в этот день связывали с богатым урожаем. Ясная погода указывала на жаркое лето и слабый грибной сезон. Установившееся тепло считали признаком продолжительной весны. Отсутствие скворцов к концу месяца трактовали как знак затяжного похолодания.

День «Кирилл-дери полоз» приходился на 31 марта и символизировал окончательное завершение санного пути. Цветение мать-и-мачехи означало скорое тепло. Прилет лебедей связывали с устойчивой теплой погодой. Появление первых комаров указывало на ясные дни, массовая мошкара — на обилие грибов. Солнечная погода предвещала теплое лето, утренний мелкий дождь — дождливый сезон. Безветрие связывали с вероятностью последующих заморозков.

