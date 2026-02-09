Ольга Бузова изменила мнение об официальном браке: «Не меняются только дебилы»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 848 0

Певица поняла, что штамп в паспорте не дает гарантии на счастье. И позволила себе по-новому взглянуть на отношения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Ольга Бузова больше не считает официальный брак обязательным в отношениях

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила корреспонденту 5-tv.ru, что не раз меняла мнение о брачных обязательствах и пришла к выводу, что штамп в паспорте не спасает от ссор, обмана и расставаний. Звезда отметила — ей не стыдно признавать собственную неправоту. Наоборот, способность к принятию нового артистка считает позитивным качеством человека.

«Мнения могут меняться, и я больше никогда не соглашусь с фразой „люди не меняются“. Нет, не меняются только дебилы и идиоты. А люди меняются, люди растут, люди осознают свои ошибки, люди стараются быть лучше, я надеюсь, По крайней мере в моем окружении я вижу, как люди растут вместе со мной профессионально, и все меняются только в лучшую сторону», — сказала Бузова на празднике музыки и любви — Big Love Show 2026 от Love Radio.

В юности она считала официальный брак, подтвержденный свидетельством и печатью, обязательным. Это убеждение ей привили в семье — если парень встречается с девушкой, значит, вскоре он на ней женится. Это главный показатель серьезности его намерений.

Но со временем Бузова поняла, что главное — не документы, а чувства. Никакой штамп не станет доказательством и гарантией вечной любви. Артистка была уверена, что если отношения дали трещину, нужно сразу расходиться, несмотря на прошлое и настоящее — детей, общих друзей, нажитое имущество и прочие обязательства.

«А сейчас, вы знаете, я думаю, что почему бы и нет… Но это уже необязательно. Я настолько самодостаточна, уверена, спокойна в том, что я справлюсь всегда. Я верю в себя, я верю мужчинам, я верю, что есть достойные люди», — подчеркнула она.

По словам Бузовой, когда она встретит своего суженого, наверняка захочет сыграть свадьбу — устроить праздник для себя и близких. Но пойдет ли звезда перед этим в ЗАГС, неважно. Влюбленные сами решат, нужно им это или нет. И, возможно, откажутся от пресловутого штампа, потому что он не показатель благополучия в паре.

А ко встрече с принцем Ольга Бузова уже готова. И даже знает, как это случится. Как рассказала артистка в интервью 5-tv.ru, она всегда влюбляется с первого взгляда.

Ольга Бузова изменила мнение об официальном браке: «Не меняются только дебилы»
