Ольга Бузова изменила мнение об официальном браке: «Не меняются только дебилы»
Певица поняла, что штамп в паспорте не дает гарантии на счастье. И позволила себе по-новому взглянуть на отношения.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ольга Бузова больше не считает официальный брак обязательным в отношениях
Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила корреспонденту 5-tv.ru, что не раз меняла мнение о брачных обязательствах и пришла к выводу, что штамп в паспорте не спасает от ссор, обмана и расставаний. Звезда отметила — ей не стыдно признавать собственную неправоту. Наоборот, способность к принятию нового артистка считает позитивным качеством человека.
«Мнения могут меняться, и я больше никогда не соглашусь с фразой „люди не меняются“. Нет, не меняются только дебилы и идиоты. А люди меняются, люди растут, люди осознают свои ошибки, люди стараются быть лучше, я надеюсь, По крайней мере в моем окружении я вижу, как люди растут вместе со мной профессионально, и все меняются только в лучшую сторону», — сказала Бузова на празднике музыки и любви — Big Love Show 2026 от Love Radio.
В юности она считала официальный брак, подтвержденный свидетельством и печатью, обязательным. Это убеждение ей привили в семье — если парень встречается с девушкой, значит, вскоре он на ней женится. Это главный показатель серьезности его намерений.
Но со временем Бузова поняла, что главное — не документы, а чувства. Никакой штамп не станет доказательством и гарантией вечной любви. Артистка была уверена, что если отношения дали трещину, нужно сразу расходиться, несмотря на прошлое и настоящее — детей, общих друзей, нажитое имущество и прочие обязательства.
«А сейчас, вы знаете, я думаю, что почему бы и нет… Но это уже необязательно. Я настолько самодостаточна, уверена, спокойна в том, что я справлюсь всегда. Я верю в себя, я верю мужчинам, я верю, что есть достойные люди», — подчеркнула она.
По словам Бузовой, когда она встретит своего суженого, наверняка захочет сыграть свадьбу — устроить праздник для себя и близких. Но пойдет ли звезда перед этим в ЗАГС, неважно. Влюбленные сами решат, нужно им это или нет. И, возможно, откажутся от пресловутого штампа, потому что он не показатель благополучия в паре.
А ко встрече с принцем Ольга Бузова уже готова. И даже знает, как это случится. Как рассказала артистка в интервью 5-tv.ru, она всегда влюбляется с первого взгляда.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 февр
- «Я готова»: мечтающая о принце Бузова заявила, что влюбляется с первого взгляда
- 7 февр
- «Полностью в лицо»: Бузова рассказала о курьезе на съемках фильма «Равиоли Оли»
- 6 февр
- «Я готова»: Бузова согласна на обнаженку в кино
- 6 февр
- «Хоть где-то я первый»: Владимир Яглыч пошутил о поцелуях с Бузовой
- 6 февр
- «Может, еще драму выдаст»: Эвелина Бледанс об актерской карьере Бузовой
- 4 февр
- «Я обалдела»: Бузова оказалась в центре скандала из-за автографа пилоту самолета
- 4 февр
- Бузова обещает сенсацию: чего ждать от комедии «Равиоли Оли»
- 3 февр
- Дмитрий Дибров сделал горячее признание о любимой женщине: «Отпадает челюсть»
- 3 февр
- «Пришлось сыграть»: Бузова притворялась подругой Билана в начале карьеры
- 3 февр
- «Мой дом — это ее дом»: какие ужины готовят друг другу Киркоров и Бузова
Читайте также
85%
Нашли ошибку?