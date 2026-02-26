Опубликовано видео, как пушка «Пион» уничтожила замаскированное орудие ВСУ

Расчет самоходной пушки «Пион» уничтожил замаскированное орудие ВСУ на северском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Действия военнослужащих сорвали планы противника по перегруппировке.

«Мы, в основном, работаем сейчас в контрбатарейной борьбе. По артиллерийским орудиям. Наш 203-й калибр на 47 километров стреляет, то есть мы позволяем себе стрельнуть вдаль», — рассказал о боевой работе старший офицер батареи с позывным «Гарик».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

