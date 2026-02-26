«Это боль, которая не пройдет никогда»: Елена Яковлева о смерти родителей

Актриса Елена Яковлева не смогла похоронить умершего на Украине отца

Родители народной артистки России Елены Яковлевой скончались с разницей в год. Сначала мама, потом отец. Однако с папой она так и не смогла попрощаться. Когда началась спецоперация , родители артистки решили остаться в Харькове, и видеться с дочерью стало сложнее — ей был запрещен въезд на территорию страны. Об этом актриса рассказала в интервью Надежде Стрелец.

«Я была невъездная на Украину, но мне прислали извещение. Я три года не имела права въезжать, но я все равно поехала, прошла через границу. Они мне дали какой-то срок времени, я сейчас не помню, чтобы я вернулась. Похоронила и вернулась», — поделилась она.

На обратном пути Яковлеву задержали на границе до поздней ночи — по ее мнению, с целью поиздеваться. Когда наконец отпустили, поставили в паспорте новую печать — о запрете на въезд на пять лет. Тогда она подумала: если что-то вдруг случится с отцом, никто не удержит ее, все равно прорвется. Но ошибалась.

«Это для меня боль, наверное, которая теперь уже не пройдет никогда», — призналась актриса.

Как отметила Яковлева, дом ее родителей в Харькове цел, и в нем осталось нечто очень ценное. Артистка мечтает однажды побывать в этом доме и забрать фотоархив своей семьи. Отец звезды всю жизнь увлекался фотографией, сам проявлял пленки и печатал снимки. За годы набралось много кадров, которые Яковлева хочет вернуть. Больше ни на что не претендует.

Актриса долго не могла принять смерть матери. Прошло немало времени, прежде чем она взглянула на фото родительницы и позволила себе выплакаться вволю. И стало немного легче. Но в случае с отцом возможности прикоснуться к своему горю и прожить его не было. Дочь не чувствует, что рассталась с ним, но ее временами пронзает мысль — она теперь сирота.

«Когда ты уже в таком взрослом состоянии вдруг становишься сиротой, это как-то совсем по-другому. Маленькому ребенку — одно, а вот когда взрослый человек, он понимает, что ты следующий», — заключила Яковлева со слезами на глазах.

