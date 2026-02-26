Спасенную в Смоленске девочку передадут родителям только утром
Школьнице окажут психологическую помощь.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Девочка, которую несколько дней искали в Смоленске, встретится с семьей завтра
Девятилетняя девочка, которую несколько дней искали всем Смоленском, готовится к возвращению домой. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, школьницу передадут родителям завтра утром.
Ранее девочку направили на обследование, чтобы убедиться, что ее здоровью ничего не угрожает.
«В ближайшее время после необходимых процедур девочка будет передана семье», — рассказал собеседник РИА Новости.
Ребенок ведет себя спокойно, но пока не идет на контакт и не рассказывает о деталях произошедшего. Чтобы помочь ей справиться с последствиями стресса, со школьницей будут работать психологи.
Девочка пропала 24 февраля во время прогулки с собакой. Ребенка нашли спустя несколько дней в квартире в Заднепровском районе города. Там же был задержан подозреваемый в похищении мужчина. Им оказался ранее судимый 43-летний Сергей Г.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники полиции устанавливают мотивы поступка подозреваемого и все детали произошедшего.
