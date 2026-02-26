Нашли в квартире: что известно о предполагаемом похитителе 9-летней девочки из Смоленска

Ирина Волк: жизни 9-летней девочке из Смоленска ничего не угрожает

Пропавшую школьницу из Смоленска, найденную накануне, обнаружили в многоквартирном доме на территории Заднепровского района. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.

В этом же помещении находился и предполагаемый похититель — мужчина 1983 года рождения. По данным источника 5-tv.ru, злоумышленником может быть ранее судимый 43-летний Сергей Г., уроженец Смоленской области.

Девочка пропала утром 24 февраля. Она вышла на прогулку со своей собакой. Спустя час во дворе нашли только питомца, который бегал в одиночестве без хозяйки. Местные жители рассказывали, что за несколько дней до инцидента видели в районе подозрительного незнакомца.

Поиски велись круглосуточно. Следователи и полиция изучали записи камер видеонаблюдения и опрашивали свидетелей.

Ранее в Следственном комитете РФ подтвердили, что подозреваемый уже задержан. Об этом сообщал 5-tv.ru. Сейчас правоохранители устанавливают мотивы его поступка и все детали произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.