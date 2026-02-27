Это было похищение: задержанный в Смоленске мужчина мог выслеживать пропавшую девочку полгода

Задержанный в Смоленске мужчина мог выслеживать пропавшую девочку полгода

Новости из Смоленска, где сегодня нашли девятилетнюю ранее пропавшую девочку. За ее судьбой три дня следила вся страна. Самое главное — девочка жива, ее уже обследовали врачи. Подозреваемый в похищении задержан, он мог следить за ребенком чуть ли не полгода. Все детали, известные, к этой минуте — у корреспондента «Известий» Алексей Целищев.

Первые кадры с девятилетней Сашей, которую искали почти три дня в Смоленске и даже за его пределами. И первая встреча с мамой.

Задержанный по подозрению в похищении ребенка — 43-летний Сергей Грищенков. Его в наручниках заводят в здание следственного комитета.

Больше тысячи добровольцев искали девочку, которая утром во вторник вышла погулять с собакой и не вернулась. Этим вечером она наконец-то нашлась. Живая. Когда даже самые опытные волонтеры начали терять надежду…

Это было похищение! Почти 60 часов девочка провела в одной из квартир многоэтажки на окраине Смоленска. На той же улице, где живет с мамой и бабушкой.

Похититель ранее был судим за хранение наркотиков. Съемочной группе «Известий» удалось разыскать его дом.

Девочку Грищенков прятал в квартире своей сожительницы. Представил, якобы, как племянницу. Следователи сейчас проверяют эти сведения. И выясняют мотивы похищения.

По некоторым данным, задержанный полгода выслеживал девочку. Подозрительный автомобиль соседи видели не раз. Девятку сняли камеры видеонаблюдения. Кадры изучили полицейские и отследили местоположение подозреваемого. В салоне оказались сим-карта, оформленная на Грищенкова, и волосы Саши.

Искать Сашу начали уже через час после того, как мама обратилась в полицию. По району было развешано пять тысяч листовок с фотографиями и приметами девочки. Полицейские изучили видео с камер наблюдения. Очевидцы говорили, что видели, как школьница выходила из дома.

На вторые сутки зону поиска существенно расширили за пределы района, где живет девочка. За это время волонтеры осмотрели ближайшие гаражи, подвалы, крыши и промзоны. Ни следа.

И лишь счастливый случай и удачный момент помогли найти ребенка. Сейчас девочка — под наблюдением врачей. Ее здоровью и жизни уже ничего не угрожает. Предстоит кропотливая работа с психологами.

А похитителя в ближайшее время ждет суд, который изберет меру пресечения на время расследования уголовного дела.

