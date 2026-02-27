Более 80 часов без сна: ветераны сил специальных операций рассказали о своей работе

Сегодня, 27 февраля, в России отмечается День Сил специальных операций.

Безупречная физическая подготовка, высокий уровень знаний и боевая смекалка — все это помогает скрытно пройти в тыл врага и так же незаметно вернуться. Сломить волю к победе не способны даже недели без сна. С теми, для кого героизм — привычная работа, встретился корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Они — высшая элита вооруженных сил России. Хладнокровные профессионалы, которые еще на стадии подготовки приблизились к пределу человеческих возможностей, а в боевой обстановке — перешагнули через него.

День Сил специальных операций отмечается сегодня неслучайно. 27 февраля 2014-го «вежливые люди» взяли под контроль ключевые объекты в Крыму, обеспечив бескровное возвращение полуострова в Россию. Это была их первая масштабная операция. Затем по-настоящему боевое крещение в Сирии. Сейчас бойцы ССО проводят самые дерзкие операции в зоне проведения СВО.

«Они решают задачи, которые не может решить никто, кроме них. Они будут применяться везде, где будет требоваться их отвага, смелость, находчивость, самообладание, умение нестандартно подойти к решению боевой задачи и не только боевой, но и политико-боевой задачи», — отмечает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Между собой бойцы называют ССО коротко — «Силы». Попасть туда — мечта каждого армейского спецназовца. Но отбирают лучших из лучших. Максим «Кубинец» — ветеран «Сил» с 2012 года — из первого набора.

«Мы не думали о деньгах, мы не знали, сколько нам будут платить денег. Мы просто пришли, потому что это то, что мы хотели. Люди в очереди стояли. Вот у меня на отборе из 80 или 70 человек только шесть прошло. Это только на этапе, когда из частей забирали», — вспоминает Максим («Кубинец») ветеран ССО ВС РФ.

Отбор в ССО жесткий. Проверяется физическая подготовка, волевые качества, интеллект и способность принимать нестандартные решения в быстро меняющейся обстановке. Ну и главное — умение преодолевать себя в нечеловеческих условиях.

«У нас была «Адская неделя». Адская неделя состояла из 86 часов без сна. То есть ты постоянно идешь, идешь по азимуту, работаешь с оружием в состоянии легкой усталости, работаешь с оружием в состоянии тяжелой усталости, ты постоянно в движении — 86 часов. Помимо этого существовал финальный отрезок... И предлагали там тебе воду: «Зачем тебе идти? Сходи с дистанции! Все нормально!» — вспоминает ветеран ССО ВС РФ.

Подобные спецподразделения есть во всем мире. Особенность российских сил специальных операций в том, что реальный боевой опыт в них теперь имеют 100% личного состава и это делает подразделение одним из самых боеспособных на планете, что признают даже наши оппоненты.

«Главная особенность таких структур — это не то, что мы о них знаем… А то, чего мы не знаем. И могу сказать: с этими людьми лучше не связываться. У них невероятная физическая подготовка. И что не менее важно — они очень умны», — говорит бывший офицер разведки США Скотт Риттер.

Минобороны регулярно публикует кадры ракетных или авиаударов по военным объектам в глубине обороны ВСУ. Часть разведданных получается добыть с помощью воздушной разведки, но многие цели выявляются бойцами ССО, которые пробираются в тыл противника на десятки километров. Вот лишь один из недавних примеров.

«Проникли в тыл, захватили два "хэмви" американского производства, переоделись в форму украинскую, проехали по тылам, собрали разведывательную информацию и вернулись назад незамеченными. Но была получена карта обороны одного из участков вооруженных сил Украины», — говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

О большинстве таких подвигов мы никогда не узнаем. Героев ССО представляют к наградам секретными указами, ордена вручают без телекамер. Даже близким, вернувшись с войны, они вряд ли расскажут, где были и что именно делали. Максимум классическое: «Так, в штабе писарем служил».

