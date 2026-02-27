Выслеживал полгода: что случилось с пропавшей в Смоленске девятилетней девочкой

Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка была похищена

Девятилетняя девочка, пропавшая в Смоленске 24 февраля, найдена живой спустя почти трое суток поисков. Ребенка обнаружили в одной из квартир жилого дома в Заднепровском районе города. Жизни девочки сейчас ничего не угрожает.

О чуде нахождения и потенциальном похитителе рассказали в материале 5-tv.ru.

Как нашли девочку

Выйти на след помогли камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие подозрительный автомобиль ВАЗ-2109, на котором увезли школьницу.

Полицейские отследили маршрут и обнаружили брошенную машину. В салоне нашли ДНК пропавшей и сим-карту, оформленную на местного жителя. Это позволило оперативно установить личность подозреваемого и его адрес.

Оперативники нагрянули в квартиру, где находилась пропавшая девочка. В этот момент там была сожительница задержанного. Женщина заявила, что не подозревала о похищении. Мужчина представил школьницу своей племянницей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в Telegram-канале видео задержания подозреваемого и освобождения ребенка. На кадрах видно, как школьницу выводят из подъезда чужого дома, а правоохранители обезвреживают злоумышленника в его квартире.

Кто такой подозреваемый

Предполагаемый похититель — 43-летний уроженец Смоленской области. По данным источника 5-tv.ru, ранее он уже был судим за хранение наркотиков.

На данный момент задержанный находится в полиции, с ним работают следователи. Выясняются мотивы его поступка. По некоторым данным, мужчина мог выслеживать девочку около полугода.

Местные жители рассказывали, что за несколько дней до исчезновения ребенка видели в районе подозрительного незнакомца. А соседи задержанного не раз замечали во дворе автомобиль ВАЗ-2109, который позже засняли камеры.

В Следственном комитете РФ подтвердили, что подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Уголовное дело расследуется по статье «Похищение несовершеннолетнего». Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Состояние ребенка

Девочку сразу направили на медицинское обследование, чтобы убедиться, что ее здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время после необходимых процедур школьницу передадут семье.

Сейчас ребенок ведет себя спокойно, но пока не идет на контакт и не рассказывает о деталях произошедшего. Чтобы помочь девочке справиться с последствиями стресса, с ней будут работать психологи.

Хронология поисков

Девочка пропала утром 24 февраля. Около восьми утра она вышла из дома на прогулку с собакой. Спустя час мать обнаружила во дворе только питомца, который бегал в одиночестве. Женщина сразу обратилась в полицию.

Поиски велись круглосуточно. В операции были задействованы сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, бойцы ОМОН, Росгвардии и военные. Также пропавшую девочку искали волонтеры поисково-спасательного отряда «Сальвар» и сотни неравнодушных местных жителей. Всего зарегистрировано около 320 человек.

Следователи изучали записи камер, опрашивали свидетелей. Волонтеры расклеили более пяти тысяч листовок с фотографиями и приметами девочки. На вторые сутки зону поиска расширили за пределы города.

