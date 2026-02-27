Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над десятью регионами России

Пять дронов уничтожены на подлете к Москве, сообщили в Минобороны РФ.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 26 февраля до 7:00 мск 27 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Беспилотники ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем и Московским регионом. Пять дронов уничтожены на подлете к Москве.
Накануне силы ПВО за три часа сбили 53 украинских БПЛА, из них 12 — над Московским регионом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 25 февраля проинформировали в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО отработали цели в течение ночи. Наибольшее число дронов — 24 — сбито над Брянской областью.
Еще 18 беспилотников ликвидированы над Республикой Крым, 14 — над Смоленской областью. По три БПЛА уничтожены над Тульской, Орловской областями и акваторией Черного моря. По одному летательному аппарату сбили над Московским регионом, Курской, Калужской и Белгородской областями.
