Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над десятью регионами России

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Пять дронов уничтожены на подлете к Москве, сообщили в Минобороны РФ.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 27 февраля

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 26 февраля до 7:00 мск 27 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Беспилотники ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем и Московским регионом. Пять дронов уничтожены на подлете к Москве.

Накануне силы ПВО за три часа сбили 53 украинских БПЛА, из них 12 — над Московским регионом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 25 февраля проинформировали в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО отработали цели в течение ночи. Наибольшее число дронов — 24 — сбито над Брянской областью.

Еще 18 беспилотников ликвидированы над Республикой Крым, 14 — над Смоленской областью. По три БПЛА уничтожены над Тульской, Орловской областями и акваторией Черного моря. По одному летательному аппарату сбили над Московским регионом, Курской, Калужской и Белгородской областями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атака беспилотников на регионы России
