Густой дым поднялся после удара Израиля по Ирану
Сведений о пострадавших и объектах, которые могли получить повреждения, в настоящее время нет.
Фото, видео: X/Sawsan Mhanna|; 5-tv.ru
Мощный взрыв произошел в Тегеране, над районом инцидента виден густой дым, об этом сообщает агентство IRNA.
По информации источника, сведений о пострадавших и объектах, которые могли получить повреждения, в настоящее время нет. Обстановка и возможные последствия уточняются.
Как передает Channel 12, израильские военные нанесли превентивный удар по Ирану. Указывается, что министр обороны еврейского государства Исраэль Кац ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Официальных подробностей о целях удара и его масштабах не приводится.
Ранее, 22 февраля, американскую сторону уличили в подготовке полномасштабной военной операции против Ирана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, пригрозил ответными ударами по базам США в случае нападения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация США действует безответственно, нагнетая ситуацию вокруг Ирана. 27 февраля американский журналист Сеймур Херш сообщил, что США и Израиль обсуждают возможность проведения масштабной воздушной кампании против Ирана. Ситуация в регионе остается напряженной.
