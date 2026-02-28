США координируют удары Израиля по столице Ирана

Удары по столице Ирана координируются США, сообщили в Минобороны Израиля.

Операция против Исламской республики Иран планировалась в течение нескольких месяцев, а дату ее начала назначили несколько недель назад, отметили в ведомстве.

Ранее Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о нанесении превентивного удара по Исламской республике Иран. Он отметил, что упреждающий удар по Ирану призван устранить угрозы еврейскому государству.

Под удар Армии обороны Израиля попали несколько районов в центральной части Тегерана, особенно большое число ракет было зафиксировано вблизи Тегеранского университета. Тель-Авив объявил режим чрезвычайного положения из-за перспективы ответных ударов Ирана. В Иерусалиме прозвучала воздушная тревога, все регионы страны переведены в режим необходимой активности.

