Израиль закрыл воздушное пространство после ударов по Тегерану
Работа гражданских аэропортов страны полностью приостановлена.
Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein/dpa
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Израиль 28 февраля закрыл свое воздушное пространство после серии ударов по Тегерану, об этом сообщает Управление аэропортов Израиля.
«Все гражданские аэропорты в настоящее время прекратили работу. Взлеты и посадки прекращены», — сказано в сообщении.
По данным источников, утром 28 февраля Армия обороны Израиля обстреляла центр Тегерана. Под удар попали несколько районов в центральной части иранской столицы. Сообщается, что особенно большое число ракет было зафиксировано вблизи Тегеранского университета.
Ранее в этот же день в Израиле был объявлен режим чрезвычайного положения. Решение было принято на фоне обострения обстановки и угрозы возможных ответных действий. Власти усилили меры безопасности, а также ограничили работу транспортной инфраструктуры.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 февр
- Самолеты из РФ будут летать в страны Персидского залива обходными маршрутами
- 28 февр
- США наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря
- 28 февр
- Мирные жители Ирана пострадали в результате ударов Израиля
- 28 февр
- Трамп заявил о начале военной операции США против Ирана
- 28 февр
- В Тегеране в районе аэропорта слышны взрывы
- 28 февр
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вывезен в безопасное место
- 28 февр
- Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
- 28 февр
- США координируют удары Израиля по столице Ирана
- 28 февр
- Густой дым поднялся после удара Израиля по Ирану
- 28 февр
- Израиль нанес превентивный удар по Ирану
43%
Нашли ошибку?