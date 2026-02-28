Серия взрывов раздалась в Кувейте

В Кувейте звучат взрывы, сообщает телеканал Al Jazeera. Детонация наблюдается на фоне военного конфликта между США, Израилем и Ираном.

Что именно взорвалось на территории эмирата, неизвестно.

Ранее Израиль нанес удары по столице Ирана — министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил о начале операции по ликвидации угрозы со стороны Исламской республики.

Трамп позднее заявил, что Вашингтон проведет масштабную кампанию против ИРИ, уничтожив ракетное вооружение и флот иранцев, чтобы «навсегда отучить Тегеран бросать вызов могуществу США».

В Минобороны Израиля также сообщили, что удары по столице Ирана координируются США. В ведомстве отметили, что операция против Исламской республики Иран планировалась в течение нескольких месяцев, а дату ее начала назначили несколько недель назад.

