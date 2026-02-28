Пентагон объявил о старте операции «Эпичный гнев» против Ирана

Пентагон официально уведомил о старте военной операции против Ирана под названием «Эпичный гнев». Соответствующее сообщение появилось 28 февраля в официальном аккаунте ведомства в соцсети X.

Ранее в этот день Израиль объявил о нанесении ударов по территории Ирана. Взрывы прогремели в Тегеране и ряде других городов. Президент США Дональд Трамп позднее выступил с обращением, в котором заявил о начале военной операции США против Ирана, отметив, что действия Тегерана несли прямую угрозу американским войскам и базам за рубежом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении полностью уничтожить ракетную промышленность Ирана. По его словам, американские бомбы «будут падать повсюду».

Американский лидер пообещал, что все ракеты Исламской республики будут ликвидированы вместе с ее военно-морским флотом. Это необходимо, чтобы региональные террористические группировки не могли представлять угрозу как Вашингтону, так и миру в целом.

Трамп также добавил, что в скором времени Тегеран поймет, что никто не смеет бросать вызов могуществу Штатов.

