«Информации особо не дают»: пассажир рассказал об обстановке в аэропорту Дубая

В аэропорту Дубая сохраняется спокойная обстановка на фоне задержки рейсов

Пассажиры в аэропорту Дубая ожидают вылета в спокойной обстановке на фоне перебоев в работе воздушного сообщения. Один из них поделился подробностями с 5-tv.ru 28 февраля.

Молодой человек, летящий в Новосибирск, сообщил, что их рейс перенесли всего на два часа — с 12:55 на 14:55.

«В принципе, обстановка абсолютно спокойная. Информации особо не дают. <…> Воздушное пространство закрыто», — рассказал он.

Пассажирам задержанных рейсов организовали горячее питание в местном фастфуде.

Нарушения в работе аэропорта связаны с обострением ситуации в регионе.

Ранее 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану, после чего в ОАЭ перехватили несколько ракет, запущенных с иранской территории.

Минтранс РФ сообщил, что российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», уже скорректировали маршруты в обход закрытых зон Ирана и Израиля по безопасным коридорам. Время в пути увеличится.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в МИД РФ считают, что военная операция США и Израиля против Ирана является заранее подготовленным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии.

