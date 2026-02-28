Иран возложил на США ответственность за нанесение ударов по территории страны

Иран считает США движущей силой, ответственной за удары по территории страны. Об этом заявил представитель Генштаба вооруженных сил республики Сарадар Шекарчи в Telegram-канале.

По его словам, Тегеран рассматривает Вашингтон в качестве главного инициатора атаки, а Израиль считает соучастником Соединенных Штатов. При этом, как подчеркнул военный представитель, Иран воспринимает их действия как совместные и скоординированные.

К тому же Шекарчи заявил, что иранская сторона считает законными целями все американские военные объекты, ресурсы и интересы в регионе. Он добавил, что вооруженные силы страны полностью готовы к защите национальной территории. Кроме того, представитель Генштаба заверил, что текущее противостояние с Израилем станет масштабнее и интенсивнее, чем конфликт летом 2025 года.

Война Ирана и Израиля

Эскалация началась утром 28 февраля, когда Израиль нанес превентивные удары по объектам в Иране в рамках операции «Щит Иегуды». После этого Иран закрыл воздушное пространство, а в Тегеране зафиксировали взрывы и перебои со связью.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной кампании против Ирана. Он заявил, что Вашингтон намерен лишить Тегеран возможности развивать ядерную программу.

Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетных пусках с территории Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале крупной операции против Израиля и объектов США в регионе. Под обстрел попал центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне, а также базы США в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Взрывы произошли также в Абу-Даби и Дубае.

В ответ израильская армия нанесла серию авиаударов по военной инфраструктуре на западе Ирана. Одновременно мобилизовали около 70 тысяч резервистов. США начали частичную эвакуацию персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при ударе Израиля по иранской школе увеличилось до 24 человек. До этого стало известно про гибель детей в результате израильского удара по округу Минаб провинции Хормозган на юге Ирана. В результате атаки была разрушена школа, где обучались девочки.

