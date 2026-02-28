«Четыре часа в небе»: Блогер Маш Милаш не долетела до Дубая и вернулась в Москву

Блогер Маш Милаш не долетела до Дубая и вернулась в Москву

Блогер Маш Милаш (Мария Милаш) стала одной из многих пассажиров, чьи рейсы в Дубай были прерваны из-за резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. О своей неудачной попытке улететь она рассказала в соцсетях.

«Вот так мы в небе провели четыре часа и вернулись, сейчас за багажом идем и возвращаемся домой», — поделилась блогер с подписчиками в своем Telegram-канале.

Причиной возврата стали события 28 февраля, когда Израиль нанес превентивный удар по Ирану, а Тегеран в ответ начал масштабную ракетную атаку.

Иран полностью закрыл свое воздушное пространство, и авиакомпаниям пришлось разворачивать борта или прокладывать альтернативные маршруты в обход зоны конфликта.

Ранее Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) призвало перевозчиков избегать полетов над Ближним Востоком. Минтранс РФ сообщил, что российские авиакомпании корректируют маршруты, но время в пути увеличится.

