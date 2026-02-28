«Четыре часа в небе»: Блогер Маш Милаш не долетела до Дубая и вернулась в Москву
Самолет начинающей актрисы развернули в воздухе спустя несколько часов полета на фоне ракетных ударов Ирана.
Фото: legion-media/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Блогер Маш Милаш не долетела до Дубая и вернулась в Москву
Блогер Маш Милаш (Мария Милаш) стала одной из многих пассажиров, чьи рейсы в Дубай были прерваны из-за резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. О своей неудачной попытке улететь она рассказала в соцсетях.
«Вот так мы в небе провели четыре часа и вернулись, сейчас за багажом идем и возвращаемся домой», — поделилась блогер с подписчиками в своем Telegram-канале.
Причиной возврата стали события 28 февраля, когда Израиль нанес превентивный удар по Ирану, а Тегеран в ответ начал масштабную ракетную атаку.
Иран полностью закрыл свое воздушное пространство, и авиакомпаниям пришлось разворачивать борта или прокладывать альтернативные маршруты в обход зоны конфликта.
Ранее Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) призвало перевозчиков избегать полетов над Ближним Востоком. Минтранс РФ сообщил, что российские авиакомпании корректируют маршруты, но время в пути увеличится.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 февр
- Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
- 28 февр
- TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
- 28 февр
- КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
- 28 февр
- Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза
- 28 февр
- «Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля
- 28 февр
- Глава МИД Омана призвал США не втягиваться в войну с Ираном
- 28 февр
- США атаковали Иран десятками ракет Tomahawk
- 28 февр
- «Росатом» вывез из Ирана 94 сотрудников и их детей
- 28 февр
- Укрепит многополярный мир: экс-советник генсека ООН о последствиях атаки на Иран
- 28 февр
- В НАТО прокомментировали обострение конфликта на Ближнем Востоке
43%
Нашли ошибку?